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Долой анонимность: как будут работать новые правила идентификации для мессенджеров

Правительство России утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера телефона. Сервисами смогут пользоваться лишь те, на кого оформлен номер. Тому, кто не пройдет процедуру, мессенджер откажет в услугах, пишет «Российская газета». Задача закона — защитить пользователей от спама и облегчить расследование преступлений.

Мессенджеры.
Мессенджеры.
СС0

По закону 1 января 2018 года мессенджеры не могут предоставлять услуги, если пользователь не идентифицирован. Но правил идентификации до сих пор не было. Теперь они появились. Постановление с правилами идентификации вступит в силу через полгода. Такой срок дали операторам связи на подготовку.

Как это будет работать

Администрация мессенджера будет обязана запрашивать информацию о каждом пользователе у мобильного оператора. В течение 20 минут он должен дать ответ: кому принадлежит сим-карта. Затем мессенджер должен будет предоставить мобильному оператору данные об уникальном коде идентификации, присвоенном абоненту.

Если абонент сменит симку или перейдет со своим номером к другому оператору, то старый оператор обязан будет уведомить об этом администрацию мессенджера в течение суток. Идентификацию придется пройти вновь уже с новым оператором связи.

Процесс должен будет протекать без участия пользователя. Если человек будет использовать «серую» сим-карту, ему могут отказать не только в переписке в мессенджерах, но и в услугах сотовой связи. Симку, купленную с рук, придется «привязать» к своим паспортным данным, обратившись в салон связи оператора.

Зачем это нужно и какие есть «подводные камни»

«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений», — прокомментировал нововведение глава Роскомнадзора Александр Жаров.

У некоторых парламентариев уже появились вопросы к нововведению. Так, глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает, что нужно также предусмотреть возможность прохождения идентификации для иностранцев, находящихся в роуминге в России.

Главы Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко поинтересовался, как будет происходить ценообразование и кто должен будет платить за услугу идентификации. Кроме того, он предлагает уточнить, как правила будут действовать в отношении несовершеннолетних пользователей, чьи сим-карты оформлены на родителей, и может ли человек иметь несколько аккаунтов в одном и том же мессенджере.

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