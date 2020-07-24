Два автобусных маршрута из Барнаула в соседнюю область восстановили после трех месяцев блокады

Минтранс края сообщил о возобновлении движения автобусов из Барнаула в Кемерово и Междуреченск. Со своей стороны Кузбасс вновь открывает автобусное сообщение с Белокурихой, информирует « Интерфакс ». Сообщение между регионами было отменено в начале апреля.

Сообщение между регионами было прекращено в начале апреля — тогда все 10 автобусных рейсов, связывающих Алтайский край и Кузбасс отменили по инициативе кемеровских властей, рассказывал Altapress.ru. И вот теперь сообщение постепенно восстанавливается.

25 июля возобновляются поездки автобусов по маршруту Барнаул — Междуреченск. Рейсы будут ежедневными. Из краевой столицы автобус будет выходить в 8:05.

Также с 25 июля открывается ежедневный маршрут Барнаул — Кемерово, из Барнаула автобус отправляется в 21:40 (причем, на сайте автовокзала указано, что уехать в Кемерово из Барнаула можно уже 24 июля).

Кроме того, с 13 июля по маршруту «Барнаул — Красноярск» стали более частыми — добавили рейсы по понедельникам и средам. Теперь Красноярск можно уехать каждый день в 15:00 (в кроме субботы). Автобусы следуют через города Кемеровской области (Гурьевск, Белово, Кемерово, Мариинск, Тяжин, Итат) и Красноярского края (Богодол, Ачинск).

Автовокзал. Altapress.ru

В то же время пресс-служба «Кузбасспассажиравтотранс», Кузбасс также открыл ряд межрегиональных маршрутов. В частности, начиная с 23 июля из Кемерово и Новокузнецка можно будет уехать в Белокуриху. И обратно, разумеется, тоже.

Ранее Altapress.ru сообщал, что с 4 июня возобновилось движение по маршруту «Барнаул-Томск» с заездом Толмачево.