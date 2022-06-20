20 июня
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«Единая Россия» внесла законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий

Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах

После принятия документа они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.

Источник фото: мывместе.рф

«Многие из этих людей ежедневно рискуют жизнью. Но статус „ветерана“ сейчас им полагается только в случае ранения или увечья. Мы предлагаем устранить эту несправедливость и отметить всех, кто приехал на Донбасс лечить людей, строить дома, восстанавливать инфраструктуру и помогать налаживать мирную жизнь. Эти люди — герои, и они заслуживают не только общественного уважения, но и поддержки государства», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он также отметил, что статус «ветерана боевых действий» даст гражданскому персоналу в зоне СВО дополнительную социальную защиту государства.

«Рассчитываем, что наш законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки», — заключил он.

«Будет справедливо, если государство даст гражданскому персоналу не Донбассе, как и военнослужащим, возможность получать ежемесячные выплаты и налоговые льготы, медицинское облуживание вне очереди, льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг и другие виды соцподдержки. Ведь сегодня эти люди с риском для себя помогают наладить на освобожденных территориях мирную жизнь», — прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» в Алтайском крае Иван Гладких.

Напомним, 26 марта Владимир Путин подписал закон «Единой России» о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Он распространяет на этих солдат и офицеров ряд мер социальной поддержки. Как отмечал Андрей Турчак, инициатива дает возможность подчеркнуть заслуги военнослужащих, задействованных в СВО, перед государством и обществом.

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