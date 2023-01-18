Эффективная программа поддержки работодателей продолжает действовать в 2023 г.

Субсидирование найма — государственная мера поддержки занятости. Получить субсидию от Социального фонда России (СФР) могут работодатели внебюджетного сектора экономики, принявшие на работу граждан отдельных категорий, в т.ч. молодежь.

— О субсидировании мы узнали из новостей, рассылки службы занятости и заинтересовались. Сами связались со специалистами городского кадрового центра «Работа России», чтобы узнать детали. Принять участие в программе оказалось несложно: всё происходило через кабинет портала «Госуслуг». Сотрудник кадрового центра «Работа России» всегда был на связи, и активно помогал при возникновении вопросов. За ноябрь — декабрь филиалы нашей компании приняли 19 сотрудников — программа, безусловно, полезна. В новом 2023 году мы продолжаем участвовать в программе субсидирования найма, и уже приняли на работу двух человек.