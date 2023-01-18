18 января
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Эффективная программа поддержки работодателей продолжает действовать в 2023 г.

За прошедший год в краевой столице 23 работодателя приняли участие в программе субсидирования найма. При поддержке государственной службы занятости они нашли сотрудников. Из федерального бюджета организациям возместили затраты на выплату заработной платы вновь принятым.

Кадровый центр «Работа России».
Кадровый центр «Работа России».
Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

Субсидирование найма — государственная мера поддержки занятости. Получить субсидию от Социального фонда России (СФР) могут работодатели внебюджетного сектора экономики, принявшие на работу граждан отдельных категорий, в т.ч. молодежь.

Комментирует М. Юртайкина,
руководитель отдела по персоналу ООО «Радиомастер» (г. Барнаул):

— О субсидировании мы узнали из новостей, рассылки службы занятости и заинтересовались. Сами связались со специалистами городского кадрового центра «Работа России», чтобы узнать детали. Принять участие в программе оказалось несложно: всё происходило через кабинет портала «Госуслуг». Сотрудник кадрового центра «Работа России» всегда был на связи, и активно помогал при возникновении вопросов. За ноябрь — декабрь филиалы нашей компании приняли 19 сотрудников — программа, безусловно, полезна. В новом 2023 году мы продолжаем участвовать в программе субсидирования найма, и уже приняли на работу двух человек.

Отметим, что в 2023 году программа продолжает действовать. Подробнее узнать об условиях участия можно в кадровом центре «Работа России"
в г. Барнауле, а также в аккаунтах кадрового центра в социальных сетях ВКонтакте.

Телефоны кадрового центра «Работа России» г. Барнаул: 555−110, доб. 3006, 3069, 3070 и 3096.

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