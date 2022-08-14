14 августа
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Потребитель

Эксперт назвал продукты, которые подорожают осенью

О повышении цен на некоторые продукты рассказал завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Дмитрий Завьялов. Об этом пишет агентство «Прайм».

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

Традиционно мясо птицы подорожает осенью. А вот рыба и свинина — только к концу года.

Кофе и чай стабильно растут в цене в течение года в рамках общей инфляции. С мая по июнь дорожают фрукты, в августе они дешевеют, а в сентябре вновь становятся дороже.

«В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что „зерновая“ составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется», — отметил эксперт.

По его словам, на стоимость зерновых влияют расходы на газ, электричество, логистику и оплату труда, а не из-за аграрной составляющей.

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