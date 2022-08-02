2 августа
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Потребитель

Цены скачут, как на ипподроме. Какие товары могут подешеветь в России, а какие продолжают дорожать

Зарубежные бренды «пачками» уходят из России. Из-за этого цены — в том числе еду и одежду — нестабильные. Рассказываем, что скоро может дешеветь, а что по-прежнему дорожает.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com
1
Цены на бензин на Алтае

По данным РИА Новости, самый дешевый бензин в Алтайском крае стоит 44,95 рубля за литр. В соответствующем рейтинге регион занимает 76-е место из 85.

На среднюю зарплату местный житель может позволить себе 656 литров АИ-92.

Кстати, наименее дорогой бензин — в Челябинской области (43,5 рубля).

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0
2
Когда стабилизируется ситуация с авто?

В России в течение текущего года стабилизируется ситуация с ценами на автомобильном рынке, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Цикл производства автомобилей занимает около трех-четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок. Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно „растягивать“ изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», — рассказал он.

3
«Недвижимость — тоже товар»: на сколько и почему подорожают квартиры?

В компании «Этажи» уверены, что до конца 2022-го «ликвидные объекты» недвижимости подорожают на 5−7%. Однако в девелоперской компании Level Group предположили, что в ЖК этот показатель не превысит 3−5%.

Стройка. Строительство в Барнауле.
Стройка. Строительство в Барнауле.
Анна Зайкова.

А в группе компания «Основа» прогнозируют, что динамика на «певичке» составит 10−12%, передают «Известия».

4
Что будет с лекарствами?

Предельные цены на инсулин в шприц-ручках вырастут на 5,5−28% впервые за несколько лет, заявили ранее в ФАС.

В антимонопольной службе сообщили, что увеличится предельная стоимость инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина.

Шприц-ручка с инсулином.
Шприц-ручка с инсулином.
СС0

«В основном повышение предельных цен коснулось инсулинов в шприц-ручках. Теперь их максимальная стоимость будет выше, чем у других форм выпуска (картриджей, флаконов), тогда как раньше цены не отличались».

5
Как и когда изменятся цены на овощи и фрукты?

Овощи и фрукты могут подешеветь в августе, заявил на радио Sputnik Иван Федяков — гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine. В этом месяце увеличатся отечественные поставки нового урожая в магазины.

По словам эксперта, при стабильном спросе рост предложения приведет к снижению цен.

6
Но почему цены на бананы тоже «рухнут»?

Цены на бананы, как и на другие фрукты с овощами, могут резко снизиться.

Банан, фрукты, продукты.
Банан, фрукты, продукты.
pixabay.com/

«Дело в том, что летом в магазинах много дешевых яблок и груш из российских садов. Это приводит к тому, что дорогие бананы начинают хуже продаваться. Чтобы их хоть как-то покупали, продавцам приходится снижать уровень цен и на бананы до минимума», — уточнил Федяков.

7
Стоимость «борщевого набора» тоже уменьшится?

Да, «борщевой набор» также станет дешевле.

«Цена на продукты из „борщевого набора“ доходят до минимума в сентябре, а в октябре падение прекращается, чтоб в ноябре снова начать рост», — заявил Федяков.

Капуста
Капуста
СС0
8
А какая еда, наоборот, подорожает к осени?

Как сообщила «Прайму» доцент РЭУ имени Плеханова Мария Долгова, к осени могут подорожать маргарин, пиво, сыры, колбасы и кондитерские изделия.

А еще, предположительно, увеличится стоимость импортных чая и кофе. Это связано с санкциями, урожаем и проблемами логистики.

9
Понятно, а что-нибудь уже выросло в цене?

Да. «Интерфакс» со ссылкой на исследование фонда «Общественное мнение» пишет, что в июне увеличились цены на:

  • сахар (это заметили 39% респондентов),
  • молочку (37% опрошенных),
  • хлеб (32%),
Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/
  • растительное масло (31%),
  • рыбу и морепродукты (30%),
  • яйца (24%).

Кстати, в опросе участвовали 1,5 тыс. челок от 18 лет, живущие в 53 регионах.

10
В мире цены тоже «запредельно» подскочили?

Да. Ранее Федяков рассказал, что стоимость продуктов в мире аномально растет по сравнению с 2020-м.

«Мы сравнивали цены с уровнем до пандемии. У нас по индексу продовольствия сейчас вышли более 45% относительно уровня 2020 года. Но по отдельным группам товаров, таких как масличные идет (рост. — Прим. ред.) под 80%, а пшеница — под 60%", — пояснил он.

11
Еще один продукт: когда упали цены на гречку?

Как стало известно в конце мая, гречка в России подешевела на 13% (до 81,32 тыс. рублей за тонну) с конца марта — когда ее стоимость достигла максимума.

Гречка. Гречневая крупа.
Гречка. Гречневая крупа.
СС0

Так произошло из-за падения цен на гречиху, считает замдиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

Кроме того, тогда снизился розничный спрос на крупу. Это подтвердили в торговых сетях «Лента», «Магнит» и X5 Retail Group (владеет «Пятерочкой» и «Перекрестком»).

12
Кто и почему заставил алтайские магазины снизить цены?

В конце мая прокуратура заставила алтайские магазины снизить цены значимые товары: масло, яйца, муку, сахар и рис.

Яйца, продукты, здоровое питание.
Яйца, продукты, здоровое питание.
pixabay.com/

«Указанное позволило избежать негативных последствий на продуктовом рынке края. Дефицита и ажиотажного спроса на отдельные продукты в торговых предприятиях региона не наблюдается. Товарные запасы обеспечивают потребность в продовольственных товарах на 2−53 дня, непродовольственных — на 20−75 дней», — говорили в ведомстве.

13
О спаде ВВП

По оценкам Центробанка, Россию ожидает «растянутый», но менее глубокий спад экономики.

Так, в 2022-м спад ВВП будут фиксировать в диапазоне 4−6%.

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

«Если говорить про текущий год, то ВВП прогнозируют меньше во многом из-за более умеренного сокращения экспорта. Это в первую очередь связано с перераспределением объемов нефтяного экспорта на новые рынки», — сказано в докладе главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В течение 2023-го снижение будет составлять от четырех до одного процента, а в 2024 году экономика может вырасти в пределах 1,5−2,5% (в четвертом квартале — на 1−2%).

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