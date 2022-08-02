Цены скачут, как на ипподроме. Какие товары могут подешеветь в России, а какие продолжают дорожать

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«Недвижимость — тоже товар»: на сколько и почему подорожают квартиры?

В компании «Этажи» уверены, что до конца 2022-го «ликвидные объекты» недвижимости подорожают на 5−7%. Однако в девелоперской компании Level Group предположили, что в ЖК этот показатель не превысит 3−5%.

Стройка. Строительство в Барнауле. Анна Зайкова.