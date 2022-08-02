Цены скачут, как на ипподроме. Какие товары могут подешеветь в России, а какие продолжают дорожать

По данным РИА Новости, самый дешевый бензин в Алтайском крае стоит 44,95 рубля за литр. В соответствующем рейтинге регион занимает 76-е место из 85.
На среднюю зарплату местный житель может позволить себе 656 литров АИ-92.
Кстати, наименее дорогой бензин — в Челябинской области (43,5 рубля).
В России в течение текущего года стабилизируется ситуация с ценами на автомобильном рынке, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Цикл производства автомобилей занимает около трех-четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок. Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно „растягивать“ изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», — рассказал он.
В компании «Этажи» уверены, что до конца 2022-го «ликвидные объекты» недвижимости подорожают на 5−7%. Однако в девелоперской компании Level Group предположили, что в ЖК этот показатель не превысит 3−5%.
А в группе компания «Основа» прогнозируют, что динамика на «певичке» составит 10−12%, передают «Известия».
Предельные цены на инсулин в шприц-ручках вырастут на 5,5−28% впервые за несколько лет, заявили ранее в ФАС.
В антимонопольной службе сообщили, что увеличится предельная стоимость инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина.
«В основном повышение предельных цен коснулось инсулинов в шприц-ручках. Теперь их максимальная стоимость будет выше, чем у других форм выпуска (картриджей, флаконов), тогда как раньше цены не отличались».
Овощи и фрукты могут подешеветь в августе, заявил на радио Sputnik Иван Федяков — гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine. В этом месяце увеличатся отечественные поставки нового урожая в магазины.
По словам эксперта, при стабильном спросе рост предложения приведет к снижению цен.
Цены на бананы, как и на другие фрукты с овощами, могут резко снизиться.
«Дело в том, что летом в магазинах много дешевых яблок и груш из российских садов. Это приводит к тому, что дорогие бананы начинают хуже продаваться. Чтобы их хоть как-то покупали, продавцам приходится снижать уровень цен и на бананы до минимума», — уточнил Федяков.
Да, «борщевой набор» также станет дешевле.
«Цена на продукты из „борщевого набора“ доходят до минимума в сентябре, а в октябре падение прекращается, чтоб в ноябре снова начать рост», — заявил Федяков.
Как сообщила «Прайму» доцент РЭУ имени Плеханова Мария Долгова, к осени могут подорожать маргарин, пиво, сыры, колбасы и кондитерские изделия.
А еще, предположительно, увеличится стоимость импортных чая и кофе. Это связано с санкциями, урожаем и проблемами логистики.
Да. «Интерфакс» со ссылкой на исследование фонда «Общественное мнение» пишет, что в июне увеличились цены на:
- сахар (это заметили 39% респондентов),
- молочку (37% опрошенных),
- хлеб (32%),
- растительное масло (31%),
- рыбу и морепродукты (30%),
- яйца (24%).
Кстати, в опросе участвовали 1,5 тыс. челок от 18 лет, живущие в 53 регионах.
Да. Ранее Федяков рассказал, что стоимость продуктов в мире аномально растет по сравнению с 2020-м.
«Мы сравнивали цены с уровнем до пандемии. У нас по индексу продовольствия сейчас вышли более 45% относительно уровня 2020 года. Но по отдельным группам товаров, таких как масличные идет (рост. — Прим. ред.) под 80%, а пшеница — под 60%", — пояснил он.
Как стало известно в конце мая, гречка в России подешевела на 13% (до 81,32 тыс. рублей за тонну) с конца марта — когда ее стоимость достигла максимума.
Так произошло из-за падения цен на гречиху, считает замдиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.
Кроме того, тогда снизился розничный спрос на крупу. Это подтвердили в торговых сетях «Лента», «Магнит» и X5 Retail Group (владеет «Пятерочкой» и «Перекрестком»).
В конце мая прокуратура заставила алтайские магазины снизить цены значимые товары: масло, яйца, муку, сахар и рис.
«Указанное позволило избежать негативных последствий на продуктовом рынке края. Дефицита и ажиотажного спроса на отдельные продукты в торговых предприятиях региона не наблюдается. Товарные запасы обеспечивают потребность в продовольственных товарах на 2−53 дня, непродовольственных — на 20−75 дней», — говорили в ведомстве.
По оценкам Центробанка, Россию ожидает «растянутый», но менее глубокий спад экономики.
Так, в 2022-м спад ВВП будут фиксировать в диапазоне 4−6%.
«Если говорить про текущий год, то ВВП прогнозируют меньше во многом из-за более умеренного сокращения экспорта. Это в первую очередь связано с перераспределением объемов нефтяного экспорта на новые рынки», — сказано в докладе главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
В течение 2023-го снижение будет составлять от четырех до одного процента, а в 2024 году экономика может вырасти в пределах 1,5−2,5% (в четвертом квартале — на 1−2%).