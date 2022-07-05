5 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Цены на автомобили в России будут снижаться в течение этого года

В России в течение текущего года стабилизируется ситуация с ценами на автомобильном рынке, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

Автомобили.
Автомобили.
Pixabay.com

Ценники на авто будут постепенно снижаться, уверен Мантуров.

Пока этого не происходит из-за инерции относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих.

«Цикл производства автомобилей занимает около трех-четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок. Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно „растягивать“ изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», — пояснил Мантуров.

Глава Минпромторга добавил — автопроизводители могут, конечно, держать высокие цены «до последнего». Однако в данном случае, по его мнению, пропадет спрос со стороны потребителей, пишет bfm.ru.

«По этой причине компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», — подчеркнул Мантуров.

Между тем автомобили в России оказались одними из самых дорогих на мировом рынке. Произошло это на фоне укрепления рубля, а также остановки автозаводов и — потому что прекратились поставки иномарок. К такому выводу пришло издание Autonews, сравнившее цены на модели в разных странах.

Произошло это на фоне укрепления рубля, а также остановки автозаводов и — потому что прекратились поставки иномарок. К такому выводу пришло издание Autonews, сравнившее цены на модели в разных странах.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость