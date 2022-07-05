Цены на автомобили в России будут снижаться в течение этого года

В России в течение текущего года стабилизируется ситуация с ценами на автомобильном рынке, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

Ценники на авто будут постепенно снижаться, уверен Мантуров.

Пока этого не происходит из-за инерции относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих.

«Цикл производства автомобилей занимает около трех-четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок. Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно „растягивать“ изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», — пояснил Мантуров.

Глава Минпромторга добавил — автопроизводители могут, конечно, держать высокие цены «до последнего». Однако в данном случае, по его мнению, пропадет спрос со стороны потребителей, пишет bfm.ru.

«По этой причине компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», — подчеркнул Мантуров.

Между тем автомобили в России оказались одними из самых дорогих на мировом рынке. Произошло это на фоне укрепления рубля, а также остановки автозаводов и — потому что прекратились поставки иномарок. К такому выводу пришло издание Autonews, сравнившее цены на модели в разных странах.

Произошло это на фоне укрепления рубля, а также остановки автозаводов и — потому что прекратились поставки иномарок. К такому выводу пришло издание Autonews, сравнившее цены на модели в разных странах.