Эксперт рассказал, сколько их можно хранить в морозилке мясо и рыбу

Мясо и рыбу в морозильной камере нужно хранить не дольше трех месяцев, рассказал руководитель направления «Продукты питания из сырья животного происхождения» Университета ИТМО, профессор Александр Ишевский, пишет « Доктор Питер ».

«В Госрезерве раньше мясо хранилось при -18 градусах до 5 лет. Но это абсолютное безумие, потому что за такой срок оно просто распадается на волокна. Кристаллы свободной влаги, которые есть в продукте, при медленной заморозке получаются крупными и фактически разрывают ткань. Я бы советовал хранить в морозилке мясо и рыбу в вакуумной упаковке максимум 2−3 месяца, а без нее — не дольше трех недель», — отметил эксперт.

Также он рекомендует перед заморозкой мясо мыть, разрезать на порции и оборачивать в пищевую пленку для уменьшения доступа кислорода. То же касается и рыбы, только дополнительно требуется удалить внутренности — при разморозке продукт может испортиться из-за желудочных ферментов.

Ишевский также не советует замороживать рыбу повторно после покупки, пишет «Росбалт». С начала года после изменений в Техрегламенте о безопасности рыбы и рыбных продуктов вся рыба из-за зараженности гельминтами перед продажей должна проходить первичную заморозку.

«Заморозка уничтожает гельминты, но вирусы и патогенные микробы может уничтожить только термическая обработка — более 75−80 градусов», — напомнил эксперт.

Сколько, к примеру, можно хранить пельмени — не сообщается.

О разогреве

Ранее ученые рассказали о рисках разогрева еды в микроволновке.

Исследование показало, что современный способ разогрева еды в микроволновой печи подвергает людей опасности проникновения бактерий и пищевого отравления.

Ученые разогрели еду и измерили ее температуру. У края порции она достигала 47 градусов, а в середине дошла только до 22. Таким образом, тепло в микроволновке средней мощности распределилось неравномерно.

Большинство людей, видя что еда разогрелась недостаточно, просто перемешивают ее, но такой способ может быть опасным, так как бактерии в пище не погибают при низких температурах. Они активизируются, когда человек немного подогревает еду, и становятся опасными.