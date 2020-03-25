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Эксперт рассказал, сколько их можно хранить в морозилке мясо и рыбу

Мясо и рыбу в морозильной камере нужно хранить не дольше трех месяцев, рассказал руководитель направления «Продукты питания из сырья животного происхождения» Университета ИТМО, профессор Александр Ишевский, пишет «Доктор Питер».

Мясо.
Мясо.
CC0

«В Госрезерве раньше мясо хранилось при -18 градусах до 5 лет. Но это абсолютное безумие, потому что за такой срок оно просто распадается на волокна. Кристаллы свободной влаги, которые есть в продукте, при медленной заморозке получаются крупными и фактически разрывают ткань. Я бы советовал хранить в морозилке мясо и рыбу в вакуумной упаковке максимум 2−3 месяца, а без нее — не дольше трех недель», — отметил эксперт.

Также он рекомендует перед заморозкой мясо мыть, разрезать на порции и оборачивать в пищевую пленку для уменьшения доступа кислорода. То же касается и рыбы, только дополнительно требуется удалить внутренности — при разморозке продукт может испортиться из-за желудочных ферментов.

Ишевский также не советует замороживать рыбу повторно после покупки, пишет «Росбалт». С начала года после изменений в Техрегламенте о безопасности рыбы и рыбных продуктов вся рыба из-за зараженности гельминтами перед продажей должна проходить первичную заморозку.

«Заморозка уничтожает гельминты, но вирусы и патогенные микробы может уничтожить только термическая обработка — более 75−80 градусов», — напомнил эксперт.

Сколько, к примеру, можно хранить пельмени — не сообщается.

О разогреве

Ранее ученые рассказали о рисках разогрева еды в микроволновке.

Исследование показало, что современный способ разогрева еды в микроволновой печи подвергает людей опасности проникновения бактерий и пищевого отравления.

Ученые разогрели еду и измерили ее температуру. У края порции она достигала 47 градусов, а в середине дошла только до 22. Таким образом, тепло в микроволновке средней мощности распределилось неравномерно.

Большинство людей, видя что еда разогрелась недостаточно, просто перемешивают ее, но такой способ может быть опасным, так как бактерии в пище не погибают при низких температурах. Они активизируются, когда человек немного подогревает еду, и становятся опасными.

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