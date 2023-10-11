Эксперты рассказали, как часто нужно перезагружать компьютер

На примере офисных работников, которые не перезагружают и не выключают ПК месяцами, пояснили, чем это грозит технике.
По словам специалистов, компьютер начнет хуже работать, если не перезагружать его или вовсе не выключать.
Память компьютера зачастую переполнена фоновыми задачами и временными файлами. Компьютер в таком состоянии сравним с захламленным письменным столом.
Перезагружать его нужно как минимум раз в неделю. Для этого его можно полностью выключить, уходя на выходные.
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