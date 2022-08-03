Электрический теплый пол — это единственное решение для многоквартирных домов и дач, где невозможно сделать водяной теплый пол, и идеальная замена обогревателям!
- можно укладывать в многоквартирных домах;
- малое потребление электроэнергии в сравнении с обогревателями;
- пожаробезопасный в отличие от обогревателей;
- не загромождает пространство;
- обеспечивает правильную конвекцию.
Теплый пол поможет создать комфортную температуру дома, особенно в дни, когда погода стала прохладной, а отопительный сезон еще не начался.
- маты и комплекты на основе греющего кабеля;
- маты и комплекты на основе специальной пленки.
- кабельный теплый пол укладывается в стяжку или под плиточный клей; он подойдет для ванных комнат, утепленных лоджий, коридоров;
- пленочный теплый пол стелют непосредственно под напольное покрытие: ламинат, линолеум, ковролин, паркетную доску.
На электрические теплые полы нельзя устанавливать мебель или накрывать дополнительно коврами — это может привести к перегреву нагревательных элементов и поломке.
Теплый пол продают как метражом на отрез, так и готовыми комплектами от 0,5 м2 и больше.
Гарантия на системы теплого пола достигает 50 лет.
Теплый пол — это современное и надежное решение для комфорта вашего дома!
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- Правобережный тракт, 23Б
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- Советская улица, 183
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