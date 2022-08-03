3 августа
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Потребитель

Электрический теплый пол — комфортное решение при недостатке отопления

Как приятно, поднимаясь утром с кровати, ступать не в холодный окружающий мир, а на теплое комфортное покрытие в родном доме. Или не боясь застудить ноги, выходить из ванной на теплую плитку.

Источник: ЗАО «Электрокомплектсервис»

Электрический теплый пол — это единственное решение для многоквартирных домов и дач, где невозможно сделать водяной теплый пол, и идеальная замена обогревателям!

1
Преимущества электрического теплого пола:
  • можно укладывать в многоквартирных домах;
  • малое потребление электроэнергии в сравнении с обогревателями;
  • пожаробезопасный в отличие от обогревателей;
  • не загромождает пространство;
  • обеспечивает правильную конвекцию.

Теплый пол поможет создать комфортную температуру дома, особенно в дни, когда погода стала прохладной, а отопительный сезон еще не начался.

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2 основных вида исполнения:
  • маты и комплекты на основе греющего кабеля;
  • маты и комплекты на основе специальной пленки.
Источник: ЗАО «Электрокомплектсервис»
Источник: ЗАО «Электрокомплектсервис»
3
Особенности установки каждого вида теплого пола:
  • кабельный теплый пол укладывается в стяжку или под плиточный клей; он подойдет для ванных комнат, утепленных лоджий, коридоров;
  • пленочный теплый пол стелют непосредственно под напольное покрытие: ламинат, линолеум, ковролин, паркетную доску.
Источник: ЗАО «Электрокомплектсервис»
Источник: ЗАО «Электрокомплектсервис»
4
Важное ограничение

На электрические теплые полы нельзя устанавливать мебель или накрывать дополнительно коврами — это может привести к перегреву нагревательных элементов и поломке.

5
Форма продажи

Теплый пол продают как метражом на отрез, так и готовыми комплектами от 0,5 м2 и больше.

6
Гарантийный срок

Гарантия на системы теплого пола достигает 50 лет.

Теплый пол — это современное и надежное решение для комфорта вашего дома!

Барнаул:

  • ТРЦ Арена, Павловский тракт, 188
  • Попова, 204
  • Проспект Калинина, 30/1
  • Правобережный тракт, 23Б

Бийск:

  • Советская улица, 183

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ЗАО «Электрокомплектсервис». ОГРН 1025404349431. Юр. адрес: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 23, офис 5.


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