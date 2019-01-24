«Это будет несправедливо». Правительство решило отложить изменение энерготарифов

В правительстве приняли решение на неопределенный срок прекратить обсуждение дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, сообщает РИА Новости .

Как сообщает издание, чиновники отложили также и рассмотрение вопроса о поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов. По словам представителя вице-премьера Дмитрия Козака, тему об изменении распределения тарифной нагрузки решено обсудить «только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года».

Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что его ведомство отрицательно отнеслось к идее введения в стране социальных норм потребления электроэнергии. В пресс-службе «Единой России» заявили, что предложенные Минэкономразвития изменения спровоцируют рост социального недовольства и инфляции.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что введение соцнорм — это вариант ускоренного повышения тарифов для решения проблемы перекрестного субсидирования электроэнергетики. «Если попытаться снять проблему перекрестного субсидирования одномоментно, цены для населения надо поднять в 1,7 раза, что будет несправедливо, вызовет рост социальной напряженности, разгонит инфляцию и сведет на нет экономический эффект от повышения», — подчеркнул Завальный. Этот период, по его мнению, следует растянуть примерно на 15 лет.

Накануне «Коммерсант» сообщил, что Минэкономразвития предложило реанимировать замороженный в 2014 году проект социальной нормы потребления электроэнергии для населения. Речь шла о введении трех тарифов для населения: базового — при потреблении до 300 кВт/ч в месяц на лицевой счет, повышенного — свыше 300 кВт/ч — и экономически обоснованного при потреблении более 500 кВт/ч.