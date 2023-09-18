ФАС обязала операторов сотовой связи отменить плату за раздачу интернет-трафика

ФАС России. fas.gov.ru

Операторы МТС, «МегаФон», «Билайн» и «Теле2» должны в течение месяца отменить плату за раздачу мобильного интернета с устройств, заявили в ФАС.

"В действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФАС России выдала компаниям МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Теле2" предупреждения", — говорится в пресс-релизе.

Также компании должны будут принять меры, чтобы больше не допускать подобных ограничений для пользователей.

Федеральная антимонопольная служба установила, что в действиях сотовых операторов есть нарушения "Закона о защите конкуренции".

Ранее МТС в конце сентября повысит тарифы на 10–12%.