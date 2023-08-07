Роскомнадзор начинает блокировать неподтвержденные номера

С начала августа в России операторам рассылают списки сим-карт, чтобы в дальнейшем провести блокировку.

Речь идет о тех картах, которые выдаются клиентам бесплатно во время промоакций.

Также блокироваться будут и корпоративные сим-карты, которые компании обычно заказывают для своих сотрудников, передает АМИТЕЛ.

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