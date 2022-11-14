Forbes: Самой популярной франшизой в России стал Ozon

Больше остальных предприниматели предпочитают площадку Ozon. Под его вывеской открыли более 2,6 тыс. партнерских пунктов выдачи заказов за январь — сентябрь 2022 года.
Второе место по популярности занимает сеть продуктовых магазинов «Авокадо». Она приобрела 1,2 тыс. новых магазинов за тот же период.
А вот менее интересна предпринимателям оказалась франшиза электронного справочника 2GIS. Ни одного партнерского бизнеса не открыли под этим брендом за девять месяцев.
Всего в России на данный момент работает более 3 тыс. различных брендов. Это на 11,3% больше, чем в прошлом году.
«У 30 участников рейтинга самых выгодных франшиз Forbes за девять месяцев 2022 года открылось более 5 тыс. партнерских предприятий. Общее их количество достигло 29 тыс.», — сообщает издание.