14 ноября
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Потребитель

Forbes: Самой популярной франшизой в России стал Ozon

Лидирующие позиции в рейтинге Forbes занимает Ozon, как самая популярная франшиза в России. Об этом они сообщили в своем издании.

Интернет-магазин.
Интернет-магазин.
СС0

Больше остальных предприниматели предпочитают площадку Ozon. Под его вывеской открыли более 2,6 тыс. партнерских пунктов выдачи заказов за январь — сентябрь 2022 года.

Второе место по популярности занимает сеть продуктовых магазинов «Авокадо». Она приобрела 1,2 тыс. новых магазинов за тот же период.

А вот менее интересна предпринимателям оказалась франшиза электронного справочника 2GIS. Ни одного партнерского бизнеса не открыли под этим брендом за девять месяцев.

Всего в России на данный момент работает более 3 тыс. различных брендов. Это на 11,3% больше, чем в прошлом году.

«У 30 участников рейтинга самых выгодных франшиз Forbes за девять месяцев 2022 года открылось более 5 тыс. партнерских предприятий. Общее их количество достигло 29 тыс.», — сообщает издание.

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