5 октября
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Жизнь

«Авито» будет выкупать, ремонтировать и перепродавать телефоны

«Авито» решил покорить вторичный рынок смартфонов. Компания будет покупать телефоны пользователей, ремонтировать и перепродавать с собственной гарантией, сообщает «Коммерсантъ».

Телефон. Связь.
Телефон. Связь.
СС0

«Авито» реализует партнерский проект с сервисом ремонта телефонов «Педант». Он проведет оценку и сервис устройств, в том числе проверку, диагностику и устранение дефектов.

Гарантия отремонтированных телефонов от «Авито» составит от трех месяцев до года.

К такому решению компанию подтолкнул возросший спрос на телефоны. В сентябре он подскочил на 35%.

«Авито» уже начал выкупать телефоны в крупных городах, где есть сервисы «Педанта».

«Компания сможет занять весомую долю вторичного рынка смартфонов, только если предложит выгодные цены продавцам гаджетов», — прокомментировал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее был опубликован перечень разрешенных телефонов для призывников.

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