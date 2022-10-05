«Авито» будет выкупать, ремонтировать и перепродавать телефоны

«Авито» решил покорить вторичный рынок смартфонов. Компания будет покупать телефоны пользователей, ремонтировать и перепродавать с собственной гарантией, сообщает « Коммерсантъ ».

«Авито» реализует партнерский проект с сервисом ремонта телефонов «Педант». Он проведет оценку и сервис устройств, в том числе проверку, диагностику и устранение дефектов.

Гарантия отремонтированных телефонов от «Авито» составит от трех месяцев до года.

К такому решению компанию подтолкнул возросший спрос на телефоны. В сентябре он подскочил на 35%.

«Авито» уже начал выкупать телефоны в крупных городах, где есть сервисы «Педанта».

«Компания сможет занять весомую долю вторичного рынка смартфонов, только если предложит выгодные цены продавцам гаджетов», — прокомментировал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее был опубликован перечень разрешенных телефонов для призывников.