Фрукты, колбасы, яйца. Где в Барнауле купить продукты по сниженным ценам

Традиционные продовольственные ярмарки заработают в Барнауле в субботу, 23 октября, сообщили в администрации города.

По ценам ниже среднерыночных можно будет купить овощи и фрукты, колбасы и мясные деликатесы, мясо и мясные полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо и мясо птицы, и другое.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00:

Железнодорожный район — пр. Красноармейский , 131,

131, Индустриальный район — ул. 50 лет СССР , 51а,

51а, Ленинский район — пл. Народная,

Октябрьский район — пр. Ленина , 152,

152, Центральный район — пр. Красноармейский , 36 , ул. Чайковского , 21.

Покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим.

На первой осенней ярмарке барнаульцы закупились почти на 6 млн рублей.