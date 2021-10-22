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Фрукты, колбасы, яйца. Где в Барнауле купить продукты по сниженным ценам

Традиционные продовольственные ярмарки заработают в Барнауле в субботу, 23 октября, сообщили в администрации города.

Колбаса.
Колбаса.
СС0

По ценам ниже среднерыночных можно будет купить овощи и фрукты, колбасы и мясные деликатесы, мясо и мясные полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо и мясо птицы, и другое.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00:

  • Железнодорожный район — пр. Красноармейский, 131,
  • Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а,
  • Ленинский район — пл. Народная,
  • Октябрьский район — пр. Ленина, 152,
  • Центральный район — пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21.

Покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим.

На первой осенней ярмарке барнаульцы закупились почти на 6 млн рублей.

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