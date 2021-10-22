Фрукты, колбасы, яйца. Где в Барнауле купить продукты по сниженным ценам

По ценам ниже среднерыночных можно будет купить овощи и фрукты, колбасы и мясные деликатесы, мясо и мясные полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо и мясо птицы, и другое.
Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00:
- Железнодорожный район — пр. Красноармейский, 131,
- Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а,
- Ленинский район — пл. Народная,
- Октябрьский район — пр. Ленина, 152,
- Центральный район — пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21.
Покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим.
На первой осенней ярмарке барнаульцы закупились почти на 6 млн рублей.