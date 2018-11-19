В 2018 году «Черная пятница» в России стартует 23 ноября. В течение нескольких дней розничные и интернет-магазины будут продавать товары со скидками до 70−90%. Барнаул также присоединился к тотальной распродаже. Рассказываем, где и когда можно выгодно сделать покупки и в чем суть «Черной пятницы».

Какого числа «Черная пятница» в России?

В 2018 году «Черная пятница» начнется 22 ноября в 19:00 (по московскому времени), сообщает blackfriday-russia.ru. Акция продлится четыре дня и завершится 26 ноября в 23:59. В этот период можно со скидкой купить обувь, одежду, электронную технику, аксессуары. Некоторые магазины устанавливают свои даты распродажи.

Где в Барнауле будут скидки в «Черную пятницу-2018»?

В «Черной пятнице» участвуют многие крупные федеральные сети, представленные в Барнауле.

Магазины бытовой техники

РБТ.ру проведет акцию с 22 по 30 ноября, скидки будут до 40%, сообщается на сайте магазина. Сеть DNS присоединится к тотальной распродаже с 20 по 27 ноября, говорится на сайте компании.

«М.Видео» собирается принять участие в «Черной пятнице», однако на сайте компании не сообщается когда именно. В сети предлагают покупателям оставить адрес электронной почты, на которую вышлют информацию об акции.

Шопинг. Покупатели. СС0

Магазины одежды и обуви

В H&M скидки до 50% будут действовать с 18 по 22 ноября. В O’STIN распродажа пройдет 22 ноября. Скидки на одежду достигнут 15−25%.

Магазины игрушек и спортивных товаров

В сетях «Детский мир» и «Дочки-сыночки» акция стартует с 20 ноября и продлится до 25 ноября. Скидки достигнут 80%, сообщается на сайтах компаний. На сайте магазина «Дочки-сыночки» также предлагают зарегистрироваться, чтобы получить дополнительную скидку в 10% по промокоду.

Сеть товаров для спорта и активного отдыха «Спортмастер» проводит «Черную пятницу» с 22 по 25 ноября. В магазинах пройдет закрытая распродажа по промокоду. Для этого покупателям придется скачать приложение «Спортмастера» для смартфона.

Продуктовые магазины

«Ашан» распродаст товары со скидкой до 70% с 23 по 25 ноября. В «Метро» «Черная пятница» пройдет с 22 по 25 ноября, скидки на посуду, продукты и бытовую технику достигнут 50%. В сети супермаркетов «Пятерочка» акция продлится с 13 по 26 ноября.

Интернет-магазины

Скидки предлагают известные торговые площадки Ozon.ru, eBay, AliExpress и другие.

Подробный список можно узнать на официальном сайте «Черной пятницы» или на сайтах магазинов.

Шопинг. Покупатели. СС0

Где еще в Барнауле будут скидки в Черную пятницу

К акции присоединятся также несколько торговых центров в Барнауле. На официальном сайте «Черной пятницы» указаны: «Волна», «Весна», «Пионер», «Арена», «Москва», «Сити-Центр». Также распродажа пройдет в ТВК «Республика», ТРЦ Galaxy и проч.

В чем суть «Черной пятницы»?

«Черная пятница» (Black Friday) — это день распродаж в магазинах. Во время акции скидки на товары достигают 20−70%, а иногда и 90%.

По американской традиции, «Черную пятницу» проводят сразу после Дня благодарения (отмечают каждый четвертый четверг ноября) и накануне выходных. В Америке в бухучете прибыль записывается чёрным цветом, а убыток — красным. Поэтому «Черная пятница» — это «прибыльная пятница». В западных странах эта акция открывает традиционный сезон рождественских распродаж, пишет calend.ru.