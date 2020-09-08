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Главный нарколог Сибири объяснил, почему нельзя пить самогон и лучше брать водку

Главный нарколог Сибирского федерального округа (СФО) Андрей Лопатин рассказал, что самогонные аппараты представляют угрозу населению, сообщает «Газета Кемерова».

Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики".
Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики".
открытые источники в интернете

Лопатин отметил, что приготовленный самостоятельно алкоголь содержит весьма опасные для здоровья примеси.

«К сожалению, сейчас в нашей стране самогонные аппараты доступны безо всяких ограничений. Самогон опасен тем, что содержит сивушные масла и другие примеси, которые вредны для здоровья, в том числе обладают канцерогенным действием», — разъяснил нарколог в эфире программы «Доктор расскажет» на ГТРК «Кузбасс».

Медик подчеркнул, что в промышленном производстве степень очистки алкоголя на порядок выше.

Лопатин посоветовал воздержаться от самогона и употреблять спиртное, купленное в магазине.

Кроме того, нарколог затронул и другую особенность самогонных аппаратов — они представляют угрозу также с точки зрения технической безопасности.

Напомним, ранее в Иркутской области два ребенка получили ожоги при взрыве самогонного аппарата — из-за разгерметизации дистиллятора.

Кстати, Барнаул попал в список городов, где живет больше всего производителей самодельного алкоголя, так что есть над чем задуматься. А в Норильске самогон это и вовсе самая крепкая валюта для обмена.

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