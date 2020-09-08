Главный нарколог Сибири объяснил, почему нельзя пить самогон и лучше брать водку

Лопатин отметил, что приготовленный самостоятельно алкоголь содержит весьма опасные для здоровья примеси.

«К сожалению, сейчас в нашей стране самогонные аппараты доступны безо всяких ограничений. Самогон опасен тем, что содержит сивушные масла и другие примеси, которые вредны для здоровья, в том числе обладают канцерогенным действием», — разъяснил нарколог в эфире программы «Доктор расскажет» на ГТРК «Кузбасс».

Медик подчеркнул, что в промышленном производстве степень очистки алкоголя на порядок выше.

Лопатин посоветовал воздержаться от самогона и употреблять спиртное, купленное в магазине.

Кроме того, нарколог затронул и другую особенность самогонных аппаратов — они представляют угрозу также с точки зрения технической безопасности.

Напомним, ранее в Иркутской области два ребенка получили ожоги при взрыве самогонного аппарата — из-за разгерметизации дистиллятора.

Кстати, Барнаул попал в список городов, где живет больше всего производителей самодельного алкоголя, так что есть над чем задуматься. А в Норильске самогон это и вовсе самая крепкая валюта для обмена.