26 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Грибная ферма с шампиньонами появилась в Алтайском крае

Предприниматель Владимир Рыженко из Алтайского района создал грибную ферму в гараже и выращивает шампиньоны, сообщают «Вести Алтая».

Шампиньоны.
Шампиньоны.
СС0

Владимир хотел ремонтировать машины, но увидел в интернете, что прибыль приносят шампиньоны. Поэтому он начал выращивать грибы в гараже 24 на 8 метров.

Бизнесмен установил мощный кондиционер, увлажнитель, холодильную камеру. Металлические стеллажи житель Алтайского района сварил сам.

В Сети он изучил литературу, а также купил курс по разведению грибов.

С десяти тонн компоста он планирует собрать 3−3,5 тонны грибов. Рыжов не говорит, кому будет поставлять их по отпускной цене в 250 рублей за кг.

Ранее алтайские грибники похвастались небывалым урожаем грибов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость