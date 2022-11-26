Грибная ферма с шампиньонами появилась в Алтайском крае

Предприниматель Владимир Рыженко из Алтайского района создал грибную ферму в гараже и выращивает шампиньоны, сообщают «Вести Алтая».

Владимир хотел ремонтировать машины, но увидел в интернете, что прибыль приносят шампиньоны. Поэтому он начал выращивать грибы в гараже 24 на 8 метров.

Бизнесмен установил мощный кондиционер, увлажнитель, холодильную камеру. Металлические стеллажи житель Алтайского района сварил сам.

В Сети он изучил литературу, а также купил курс по разведению грибов.

С десяти тонн компоста он планирует собрать 3−3,5 тонны грибов. Рыжов не говорит, кому будет поставлять их по отпускной цене в 250 рублей за кг.

Ранее алтайские грибники похвастались небывалым урожаем грибов.