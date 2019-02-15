Хакеры рассказали, почему атаковали соцсеть «ВКонтакте»

14 февраля людям в ВК стали приходить личные сообщения со ссылкой, при нажатии на которую в профиле пользователя и сообществах публиковалась одна и та же запись.

Злоумышленники заявили, что решили таким образом наказать администрацию «ВКонтакте» за то, что та не выплатила им вознаграждение за найденные и устраненные уязвимости в программном коде.

Как сообщили хакеры, они специально не сообщили о единственной ошибке в коде, которой они воспользовались, чтобы напомнить о себе. Однако они отметили, что делали это так, чтобы не причинить вреда пользователям.

Вот что заявило некое сообщество БАГОСИ:

В статью был встроен скрипт, который постил ссылку во все администрируемые группы и на личную страницу пользователя. Пока пользователь читал текст, он выполнялся, при этом личные данные никуда не утекали. …Уязвимость использовалась та же, что и год назад (Демократия), тогда сотрудники «ВКонтакте» кинули и не выплатили баунти, в итоге было решено ее использовать, но не нанося вред пользователям. Тогда, после устранения уязвимости, было найдено множество обходов, но даже спасибо мы за них не получили. В итоге остался последний обход, который мы берегли целый год. Сегодня за несколько часов был написан код. Чтобы посты было сложнее сносить антиспамом и записи продержались хотя бы полчаса, заголовок и комментарий подбирались рандомно. Что ж, шалость удалась. К сожалению, основную группу забанили, но надеемся, что у сотрудников еще осталось чувство юмора и ее разбанят.