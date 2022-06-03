3 июня
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Потребитель

Испытания бойлерами. Сколько дней в Барнауле не будет горячей воды в 2022 году и в будущем

Барнаульские энергетики не раз объясняли, зачем отключают горячую воду. Они испытывают трубы на прочность, а появившиеся повреждения — ремонтируют. Иначе систему не подготовишь к зиме. Но отключают воду этапами. Сколько дней в общей сложности барнаульцы будут терпеть эти испытания в 2022 году и какие задачи энергетики ставят на будущее?

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

Сколько дней не будет ГВС в 2022 году

Опрессовка тепловых сетей в Барнауле сейчас проходит по каждой из выходящих с электростанций магистралей — по-магистрально, рассказал Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения СГК.

Это, собственно, и позволяет отключать от горячего водоснабжения (ГВС) не всех потребителей ТЭЦ-2 или ТЭЦ-3 сразу, а участками, и сокращать сроки отключения.

Сначала проводят опрессовку, потом, на следующем этапе, ремонтируют повреждения. А каков общий срок отключения ГВС?

В 2022 году без горячей воды барнаульцы будут жить в общей сложности 12−13 дней, ответил Гросс.

Более длительные сроки все же возможны — но при определенных обстоятельствах. «У нас были некоторые задержки по ремонтным работам по контуру ТЭЦ-2, связанные с ремонтом путепровода на проспекте Ленина», — привел пример энергетик.

С моста на Новом рынке сняли дорожное покрытие
С моста на Новом рынке сняли дорожное покрытие
t. me/most_barnaul

Будут ли сокращаться сроки в будущем

В будущем отключать горячую воду в Барнауле будут не более чем на семь дней. Такие обязательства приняла на себя СГК, подписав концессионное соглашение и начав большую программу реабилитации теплосетевого хозяйства.

Когда это произойдет? Сроки Гросс не назвал.

Но напомнил, что еще несколько лет назад ГВС отключали на 21−23 дня. И, немного шутя, добавил: «Многие обвиняют нас, что мы к потребителю не лицом, а другим местом. Но на самом деле это — поворот к потребителю. Мы развиваемся».

График отключения горячей воды, согласованный с администрацией Барнаула, можно узнать здесь.

Счетчики воды.
Счетчики воды.
СС0.

Кстати, не забывайте: чтобы «горячий» счетчик во время отключений не накручивал лишние кубометры, лучше на это время перекрыть горячую воду и пользоваться только холодным краном. Тем более, что холодная вода дешевле.

Сколько длится отключение ГВС при опрессовке в других городах

В Казани — от трех до 18 дней.
В Москве — не более 10 дней.
В Омске — 14 дней.
В Екатеринбурге — гидравлические испытания в 2022 году проводят вообще без отключения ГВС (кроме отдельных случаев) — для этого у них есть технические возможности.

Как смогли этого добиться в Екатеринбурге, можно послушать на сайте местной «комсомолки» из уст вице-мэра.

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