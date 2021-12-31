Изменился график движения пригородных поездов в Алтайском крае

4 и 6 января 2022 года назначаются поезда:
- № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 9 часов 4 минуты, прибытие в 12 часов 6 минут);
- № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13 часов 38 минут, прибытие в 16 часов 36 минут).
31 декабря 2021 года отменяется электропоезд № 6234 Барнаул — Аламбай (отправление в 20 часов 47 минут, прибытие в 00 часов 18 минут).
С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года отменяются электропоезда:
- № 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 4 часа 34 минуты, прибытие в 5 часов 56 минут);
- № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7 часов 6 минут, прибытие в 7 часов 45 минут);
- № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18 часов 36 минут, прибытие в 20 часов 36 минут);
- № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6 часов 50 минут, прибытие в 8 часов 25 минут).
1 января 2022 года отменяются поезда:
- № 6233 Аламбай — Барнаул (отправление в 3 часа 25 минут, прибытие в 7 часов 5 минут);
- № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут);
- № 6003 Усть-Тальменская — Барнаул (отправление в 6 часов 57 минут, прибытие в 8 часов 43 минуты);
- № 6006 Барнаул — Красный Боец (отправление в 6 часов 24 минуты, прибытие в 8 часов 21 минуту);
- № 6005 Красный Боец — Барнаул (отправление в 10 часов 5 минут, прибытие в 12 часов);
- № 6222 Барнаул — Тягун (отправление в 7 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 39 минут);
- № 6221 Тягун — Барнаул (отправление в 12 часов 31 минуту, прибытие в 15 часов 50 минут);
- № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 9 часов 4 минуты, прибытие в 12 часов 6 минут);
- № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13 часов 38 минут, прибытие в 16 часов 36 минут).
2 января 2022 года отменяется электропоезд № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут).
3 января 2022 года назначается электропоезд № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут).
3 января 2022 года отменяется электропоезд № 6776/6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4 часа 1 минуту, прибытие в 6 часов 55 минут).
График движения остальных пригородных поездов и электропоездов останется прежним. С 10 января расписание будет восстановлено в соответствии с действующим графиком.
Более подробную информацию можно получить в пригородных кассах акционерного общества «Алтай-Пригород», по телефону (3852) 29−21−68. На официальном сайте компании действует онлайн-расписание.