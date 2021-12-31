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Изменился график движения пригородных поездов в Алтайском крае

В период новогодних праздников изменилось расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.

Электрички.
Электрички.
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4 и 6 января 2022 года назначаются поезда:

  • № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 9 часов 4 минуты, прибытие в 12 часов 6 минут);
  • № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13 часов 38 минут, прибытие в 16 часов 36 минут).

31 декабря 2021 года отменяется электропоезд № 6234 Барнаул — Аламбай (отправление в 20 часов 47 минут, прибытие в 00 часов 18 минут).

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года отменяются электропоезда:

  • № 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 4 часа 34 минуты, прибытие в 5 часов 56 минут);
  • № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7 часов 6 минут, прибытие в 7 часов 45 минут);
  • № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18 часов 36 минут, прибытие в 20 часов 36 минут);
  • № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6 часов 50 минут, прибытие в 8 часов 25 минут).

1 января 2022 года отменяются поезда:

  • № 6233 Аламбай — Барнаул (отправление в 3 часа 25 минут, прибытие в 7 часов 5 минут);
  • № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут);
  • № 6003 Усть-Тальменская — Барнаул (отправление в 6 часов 57 минут, прибытие в 8 часов 43 минуты);
  • № 6006 Барнаул — Красный Боец (отправление в 6 часов 24 минуты, прибытие в 8 часов 21 минуту);
  • № 6005 Красный Боец — Барнаул (отправление в 10 часов 5 минут, прибытие в 12 часов);
  • № 6222 Барнаул — Тягун (отправление в 7 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 39 минут);
  • № 6221 Тягун — Барнаул (отправление в 12 часов 31 минуту, прибытие в 15 часов 50 минут);
  • № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 9 часов 4 минуты, прибытие в 12 часов 6 минут);
  • № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13 часов 38 минут, прибытие в 16 часов 36 минут).

2 января 2022 года отменяется электропоезд № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут).

3 января 2022 года назначается электропоезд № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут).

3 января 2022 года отменяется электропоезд № 6776/6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4 часа 1 минуту, прибытие в 6 часов 55 минут).

График движения остальных пригородных поездов и электропоездов останется прежним. С 10 января расписание будет восстановлено в соответствии с действующим графиком.

Более подробную информацию можно получить в пригородных кассах акционерного общества «Алтай-Пригород», по телефону (3852) 29−21−68. На официальном сайте компании действует онлайн-расписание.

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