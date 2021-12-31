Изменился график движения пригородных поездов в Алтайском крае

В период новогодних праздников изменилось расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.

4 и 6 января 2022 года назначаются поезда:

№ 6111 Барнаул — Ребриха ( отправление в 9 часов 4 минуты , прибытие в 12 часов 6 минут);

отправление в 9 часов 4 минуты прибытие в 12 часов 6 минут); № 6112 Ребриха — Барнаул ( отправление в 13 часов 38 минут , прибытие в 16 часов 36 минут).

31 декабря 2021 года отменяется электропоезд № 6234 Барнаул — Аламбай (отправление в 20 часов 47 минут, прибытие в 00 часов 18 минут).

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года отменяются электропоезда:

№ 6021 Озерки — Барнаул ( отправление в 4 часа 34 минуты , прибытие в 5 часов 56 минут);

отправление в 4 часа 34 минуты прибытие в 5 часов 56 минут); № 6101 Депо — Барнаул ( отправление в 7 часов 6 минут , прибытие в 7 часов 45 минут);

отправление в 7 часов 6 минут прибытие в 7 часов 45 минут); № 6020 Барнаул — Красный Боец ( отправление в 18 часов 36 минут , прибытие в 20 часов 36 минут);

отправление в 18 часов 36 минут прибытие в 20 часов 36 минут); № 7105 Заринская — Барнаул ( отправление в 6 часов 50 минут , прибытие в 8 часов 25 минут).

1 января 2022 года отменяются поезда:

№ 6233 Аламбай — Барнаул ( отправление в 3 часа 25 минут , прибытие в 7 часов 5 минут);

отправление в 3 часа 25 минут прибытие в 7 часов 5 минут); № 6001 Озерки — Барнаул ( отправление в 5 часов 35 минут , прибытие в 6 часов 55 минут);

отправление в 5 часов 35 минут прибытие в 6 часов 55 минут); № 6003 Усть-Тальменская — Барнаул ( отправление в 6 часов 57 минут , прибытие в 8 часов 43 минуты);

отправление в 6 часов 57 минут прибытие в 8 часов 43 минуты); № 6006 Барнаул — Красный Боец ( отправление в 6 часов 24 минуты , прибытие в 8 часов 21 минуту);

отправление в 6 часов 24 минуты прибытие в 8 часов 21 минуту); № 6005 Красный Боец — Барнаул ( отправление в 10 часов 5 минут , прибытие в 12 часов);

отправление в 10 часов 5 минут прибытие в 12 часов); № 6222 Барнаул — Тягун ( отправление в 7 часов 31 минуту , прибытие в 10 часов 39 минут);

отправление в 7 часов 31 минуту прибытие в 10 часов 39 минут); № 6221 Тягун — Барнаул ( отправление в 12 часов 31 минуту , прибытие в 15 часов 50 минут);

отправление в 12 часов 31 минуту прибытие в 15 часов 50 минут); № 6111 Барнаул — Ребриха ( отправление в 9 часов 4 минуты , прибытие в 12 часов 6 минут);

отправление в 9 часов 4 минуты прибытие в 12 часов 6 минут); № 6112 Ребриха — Барнаул ( отправление в 13 часов 38 минут , прибытие в 16 часов 36 минут).

2 января 2022 года отменяется электропоезд № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут).

3 января 2022 года назначается электропоезд № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут).

3 января 2022 года отменяется электропоезд № 6776/6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4 часа 1 минуту, прибытие в 6 часов 55 минут).

График движения остальных пригородных поездов и электропоездов останется прежним. С 10 января расписание будет восстановлено в соответствии с действующим графиком.

Более подробную информацию можно получить в пригородных кассах акционерного общества «Алтай-Пригород», по телефону (3852) 29−21−68. На официальном сайте компании действует онлайн-расписание.