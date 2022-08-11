Качают кочевой. Почему пчеловоды бегут с полей и какой мед продают на ярмарке в Барнауле

На медовой ярмарке в Барнауле продают свыше 50 видов товаров: от пыльцы и экосвечей до положков и медовухи. Altapress.ru расскажет, что сейчас можно найти на прилавках и почему пчеловоды бегут в горы.

Грустно и вкусно

На прилавках можно найти донниковый, горно-таежный мед, а также «акацию» за 600 рублей за килограмм. Луговое разнотравье — 800 рублей. Дягилевый по 700 рублей, он сейчас в дефиците.

Везут в основном из Краснощековского, Чарышского, Новичихинского, Шипуновского и Усть-Канского районов.

Некоторые пасечники «сбегают» с насиженных мест и становятся медовыми кочевниками. Один продавец, пожелавший остаться неизвестным, рассказывает: «Мы сами из Поспелихинского района, но кочуем до Чарыша с пчелами в прицепе. Грузим по 30 уликов на специальные телеги и переезжаем с места на место. Сейчас многие так делают, чтобы избежать потравленных полей».

Софья Савчук,

продавец пасеки семьи Сочиловых:

Мы выпускаем пчел в горах, где собираем дягель или таежный. Если не будем уходить туда и останемся в полях, лишимся всего. Из-за химикатов сейчас меньше меда, чем в прошлом году: рапсового нет, гречишного очень мало. Фермеры не хотят покупать дорогие препараты, менее вредные для пчел. А нам очень жалко терять 300 семей. Тем более, что маток заказываем в Германии: они менее злые и лучше дают потомство.

На ярмарке покупателям предлагают липовый мед — его по бартеру получают из Башкирии и Дальнего Востока. В среднем, килограмм обходится в 850 рублей. Самый дорогой — каштановый, который привозят из Краснодарского края. За один килограмм придется отдать 1,5−1,7 тыс. рублей. Вкус довольно экзотический: мягкий, с легкой горчинкой.

Медовая ярмарка в Барнауле , 2022 год. Анна Зайкова.

На 50−100 рублей выросла цена меда по сравнению с 2021 годом, отмечают продавцы.

Пользуется спросом и взбитый мед за 750 рублей за килограмм: с малиной, черникой, маточным молочком, прополисом, живицей. Один из самых необычных вариантов — с сушеным манго. Его взбивают в центрифуге вместе с капитализированным медом.

Такой продукт нужно правильно хранить. Если долго держать на солнце или у горячей батареи, компоненты начнут отделяться друг от друга.

Медовая ярмарка в Барнауле , 2022 год. Анна Зайкова.

Что еще можно купить

В палатках мы нашли пчелиный воск, вылитый в формы, которые используются при изготовлении фигурного мыла. Как объясняет продавец, его можно втирать в кожу, как мазь (помогает при ожогах и ранках) и даже есть при гастрите желудка. Есть и несъедобный товар из воска — экосвечи.

Классические медовые соты стоят 140 рублей за 100 граммов. За 400 рублей можно выбрать мешок целебных трав на любой вкус. Еловая вытяжка с медом и лимоном обойдется в 250 рублей за небольшую баночку.

Медовая ярмарка в Барнауле , 2022 год. Анна Зайкова. Медовая ярмарка в Барнауле , 2022 год. Анна Зайкова. Медовая ярмарка в Барнауле , 2022 год. Анна Зайкова. Медовая ярмарка в Барнауле , 2022 год. Анна Зайкова.

За 400−500 рублей можно купить небольшой бутылек с настойкой восковой моли. Ее начали покупать для профилактики ковида, ОРВИ и тромбоцита. «15 капель утром натощак, — советует Софья Савчук. — Если не можете так выпить, то разбавьте в сладкой воде, сделайте смесь на один глоток. А настойку из прополиса хорошо использовать, когда начинается ангина».

Есть напитки и приятнее. Например, медовуха восьмимесячной выдержки.

Пергу можно купить за 300 рублей за 100 граммов, пыльцу — за 150 рублей. Одновременно принимать их продавцы не рекомендуют — получите переизбыток витаминов. Стоит на полках и подмор — настойка из мертвых пчел, которой мажутся при болях в суставах.

Медовая ярмарка в Барнауле , 2022 год. Анна Зайкова.

Интересуются покупатели и трутневым гомогенатом, который, говорят, помогают женскому и мужскому здоровью. За 250 рублей продают положки — кусочки холщовой ткани, которая укладывается под крышку улья. Она пропитывается медом, воском, пыльцой, прополисом. «Им хорошо пользоваться, когда начинаешь заболевать. Класть в бане возле каменки или повесить на полотенце в ванной. Получается ароматерапия», — рассказывает Софья Савчук.

Ярмарка работает ежедневно с 10:00 до 18:00. 14 августа здесь отметят День пчеловода и Медовый спас. В полдень мед освятят, после чего начнется концерт фольклорных коллективов. Гости помимо обычных товаров смогут попробовать сбитни, взвары и травяные чаи.