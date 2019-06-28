Как и зачем корреспондент altapress.ru сдавал свои «биоданные» и почему это оказалось непросто

Каких только страшилок не пишут сегодня об идущей уже почти год сдаче биометрических данных и размещении их в Единой биометрической системе (ЕБС). То, что всех нас теперь ждет тотальная цифровизация и слежка — это еще не самая жуткая из них. Но корреспондентам altapress.ru нечего бояться. И поэтому мы решили на собственном опыте выяснить, как сдают биометрию. Посетить банк пришлось три раза, и вот почему.

Краткое содержание

Попытка № 1: неудачная

О том, что эта процедура занимает пять-семь минут, пунктами сбора биоданных являются банки, а прийти надо всего один раз, меня предварительно проинструктировали в Сибирском Главном управлении ЦБ на большой пресс-конференции.

Так что поделиться с государством сканом лица и образцом голоса я решила по дороге на работу, где есть сразу несколько офисов.

Первым на маршруте оказался Альфа-банк. На мой вопрос, можно ли сдать биометрию, если я не ваш клиент, там обрадовали: «Да». Но потом, извинившись («нам таких вопросов еще не задавали»), уточнили: «Нет. Нужна карточка нашего банка».

О том, что нужен «пластик», я, увы, понятия не имела. К счастью, следующим был Сбербанк, а его карта у меня есть. Там меня уже ждали — по крайней мере, мне хотелось так думать. В аппарате электронной очереди я нашла опцию: «Биометрия». И, получив талон, тут же услышала предложение пройти к окошку № 2.

Сдавать биометрические данные нужно в банке. Причем в том, клиентом которого вы являетесь. Биометрические данные в банке свяжут с персональными, которые хранятся на портале «Госуслуги».

Банк. архив mrfin.ru

Попытка № 2: не та система

В Сбербанке на меня наставили крошку-камеру и велели прочитать цифры. Сначала от 0 до 9, а потом и в обратном порядке — это была запись голоса. Еще мне пришлось поморгать и поморщиться — лицо и мимику зафиксировала камера.

На этом вся эта полускучная история могла бы и закончиться. Если бы не одно «но». Я уже знала, что после сдачи «биоданных» в моем личном кабинете на «госуслугах» появится запись об их регистрации.

Однако, зайдя на «госуслуги», я была обескуражена: «Биометрические данные не зарегистрированы».

Вскоре выяснилось: в Сбербанке мои «биоданные» ввели в свою внутреннюю систему. Но мне-то нужна была другая — государственная, связанная с порталом госуслуги. И кто бы растолковал, что их две?

Единая биометрическая система создана по инициативе ЦБ РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это информационный комплекс, разработанный Ростелекомом, который хранит биометрические данные россиян.

Микрофон. Дебаты. Выступление. СС0

Попытка № 3: провал операции

Следующий визит в банк оказался и вовсе провальным. Сотрудница банка, как положено, нашла мою учетную запись на портале «госуслуг». Но посетовала, что система порой не очень хорошо работает. И как в воду глядела.

Минут 15 она раз за разом наводила на меня камеру. Программа писала ей, что мне надо делать: поднять голову, повернуть ее направо… Но изображение лица программа так и не «схватила» — система дала сбой.

Между делом общительная сотрудница поинтересовалась, зачем мне это нужно.

А на мой ответ: «Например, получать дистанционно кредиты», отреагировала как лояльный сотрудник: «В Сбербанке и сейчас можно получать кредит дистанционно».

Биометрические данные собирают конкретные банки. А после сдачи данных у гражданина появляется возможность дистанционно получать услуги в любом банке, который подключен к системе. Биометрия, по сути, заменяет паспорт.

Отпечаток пальца. СС0

Индийский вариант: тотальная цифровизация

Организованный сбор биометрии начался в России только 1 июля 2018 года. Но если смотреть опыт других стран, у нас большие перспективы.

В самой крупной в мире биометрической системе Aadhaar (Индия) уже «оцифровали» больше 1 млрд человек. Только собирают там отпечатки пальцев и фото радужки глаза, и действует система давно — с 2010 года.

Aadhaar создавали, чтобы помочь беднякам получать господдержку— у них даже свидетельств о рождении не было. А сегодня уже ни одно юридически значимое действие невозможно без обращения к реестру Aadhaar, пишет портал www. e-xecutive.ru.

Не все в Индии в восторге от этой тотальной цифровизации. Кто-то опасается краж цифровой личности (и, соответственно, мошенничества). Кто-то говорит о вторжении в частную жизнь — ведь можно составить такое подробное досье на человека, о каком не мечтала ни одна спецслужба мира.

Ясно одно: над надежностью системы будут работать и дальше. Но ее уже никто не отменит.

В России к системе биометрической идентификации подключены 151 банк. В Алтайском крае 120 банковских офисов предоставляют услугу по регистрации биометрических данных.

Телефон. Фотографировать. СС0

Китайский вариант: улыбнись и плати

В мире сейчас, вообще, настоящий бум на биометрию. В Армении, Киргизии и Бразилии по отпечатку пальца уже голосуют на выборах. В Евросоюзе в единую систему хотят внести отпечатки и сканы лиц всех 350 млн жителей — для упрощения работы пограничных и правоохранительных служб.

Китайцы — те, конечно, впереди планеты. Повсюду расставили миллионы камер и распознают людей по лицам. В одном из городов на входе в метро установили штуковину для сканирования лиц посетителей. И легко и непринужденно списывают оплату проезда — если, конечно, к учетной записи китайца привязана карта.

А в некоторых ресторанах Китая запустили необычный платежный сервис Smile to Pay. Надо ввести номер телефона, улыбнуться на камеру — и платеж списан с электронного кошелька.

Глаз. СС0

Россия: пока только банковские услуги

Ну, а в России планы еще не такие глобальные. Задача одна: использовать биометрию в связке со сведениями, хранящимися на «госуслугах», чтобы просто и безопасно получать в банках услуги со своего компьютера или смартфона-планшета.

Чем это отличается от привычного онлайн-банкинга?

«Если мы не используем механизм ЕБС, то, согласно федеральному закону, нужно сначала явиться в банк и стать клиентом. Без личной явки вы им не станете. И только став клиентом, получите доступ к онлайн-банку и дистанционным услугам», — объясняет Дмитрий Дубынин, начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России.

И наоборот: сдав свои данные в ЕБС, даже первый визит в офис не нужен. Система откроет доступ к услугам любого банка. Заходишь на его сайт, выбираешь услугу (с возможностью биометрии), авторизуешься через «госуслуги», проходишь биометрическую идентификацию. И получаешь, что хотел.

Кстати, в следующем году нововведение хотят распространить еще и на предпринимателей и юрлиц. Сдавать биометрию будут уполномоченные сотрудники, на днях рассказали в «Коммерсанте».

Сегодня с помощью биометрической идентификации можно открыть счет (вклад) в банке, получить кредит, сделать денежный перевод. В будущем механизм хотят распространить и на другие финансовые услуги, а также государственные, медицинские и т. п., пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

Телефон. СС0

Попытка последняя: получилось!

За последние три месяца активность по сдаче биометрии выросла в стране в три раза, говорит Дмитрий Дубынин. Однако по субъективным ощущениям автора, ажиотажа по сдаче «биоданных» все же нет — каждый раз, когда я приходила в банк, мне выдавали талончик № 1.

А вот сайтов, которые рассказывают страшилки — что при сдаче биометрии на лоб будто бы наносят штрих-код — пожалуй, тысячи. Смогут ли они противостоять мировым тенденциям? Вряд ли: обращение к президенту с призывом запретить биометрический проект подписали всего 10 тыс. человек.

Кстати, свои «биоданные» я сдала с третьего раза всего за пять минут, включая подписание согласия на обработку персональных данных. Программа работала идеально. Правда, на сайтах пяти крупных банков я так и не нашла рекламы хотя бы одного продукта, который можно получить с использованием биометрии. Ну, что тут скажешь? Будем искать.

Биоданные. СС0

5 главных вопросов о сдаче биометрических данных

1. Защищена ли единая биометрическая система от мошенничества?

В системе предусмотрено несколько уровней безопасности. Самый простой и понятный гражданам — это логин и пароль. В дальнейшем проверяются биометрические данные — лицо и голос.

Система использует их вместе, а также определяет, что услугу пытается получить живой человек, а не фотография и запись голоса. Гражданин произносит цифры, и система проверяет, что голос принадлежит этому человеку, а цифры и движения губ соответствуют показанной на экране случайной последовательности цифр.

Компьютер. Телефон. СС0

2. Можно ли подделать биометрические данные?

ЕБС способна выявить подделку вместо «живого человека» — это одна из ключевых возможностей системы.

3. Человек со временем меняет внешность , иногда в результате пластической операции. Как система на это реагирует?

Незначительное изменение внешности — борода, усы, изменение прически или обычные, без затемнения, очки, не влияют на качество распознавания. Если внешность изменили существенно (например, в результате пластической операции), необходимо пересдать данные. Кроме того, пересдать биометрию надо всем через четыре года после первого обращения.

4. Может ли недобросовестный сотрудник банка воспользоваться моими биометрическими данными?

Ни один из банков не получают эти данные. При идентификации гражданина через ЕБС банк узнает лишь степень соответствия гражданина тем биометрическим данным, которые он изначально сдал в одном из отделений, пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

5. Могут ли правоохранительные органы получит доступ к системе?

Правоохранительные органы могут получить доступ к любым данным, содержащихся в государственных информационных системах, в соответствии с законом об этих органах.