Как изменились цены за 10 лет. Сравниваем продуктовую корзину в Алтайском крае за 2013 и 2022 годы

2013 год
Хлеб и хлебобулочные изделия — 39 руб/кг.
Картофель — 13 руб/кг.
Мясо (свинина) — 215 руб/кг.
Рыба охлажденная — 207 руб/кг.
Овощи (лук, морковь, свекла, капуста, огурцы) — 360 руб/кг.
Гречка — 70 руб/кг.
Яйца — 54 руб/десяток.
Молоко 2,5−3,3% — 41 руб/л.
Подсолнечное масло — 70 руб/л.
Сахар и кондитерские изделия — 34,9 руб/кг.
Соль — 11 руб/кг.
Всего: 1114 рублей из расчета на килограмм.
2021 год
Хлеб и хлебобулочные изделия — 81 руб/кг.
Картофель — 16 руб/кг.
Мясо (свинина) — 318 руб/кг.
Рыба охлажденная — 329 руб/кг.
Овощи (лук, морковь, свекла, капуста, огурцы) — 326 руб/кг.
Гречка — 95,5 руб/кг.
Яйца — 88 руб/десяток.
Молоко 2,5−3,3% — 67 руб/л.
Подсолнечное масло — 150 руб/л.
Сахар и кондитерские изделия — 60 руб/кг.
Соль — 18 руб/кг.
Всего: 1548,5 рублей из расчета на килограмм.
2022 год (по данным на октябрь)
Хлеб и хлебобулочные изделия — 40 руб/кг.
Картофель — 19 руб/кг.
Мясо (свинина) — 310 руб/кг.
Рыба охлажденная — 251 руб/кг.
Овощи (лук, морковь, свекла, капуста, огурцы) — 167 руб/кг.
Гречка — 93 руб/кг.
Яйца — 61 руб/десяток.
Молоко 2,5−3,3% — 72 руб/л.
Подсолнечное масло — 150 руб/л.
Сахар и кондитерские изделия — 70 руб/кг.
Соль — 14 руб/кг.
Всего: 1247 рублей из расчета на килограмм.
Так, по данным Алтайкрайстата, с 2013 года продуктовая корзина жителей края возросла по отношению к 2021 году на 434,5 рубля, а по отношению к октябрю 2022 года на 133 рубля.