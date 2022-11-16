16 ноября
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Потребитель

Как изменились цены за 10 лет. Сравниваем продуктовую корзину в Алтайском крае за 2013 и 2022 годы

Базовый набор продуктов в 2013 году можно было спокойно купить за две тысячи рублей, а сегодня? Altapress.ru рассказывает, как изменилась продуктовая корзина потребителя за девять лет, по данным Алтайкрайстата.

Продуктовая корзина.
Продуктовая корзина.
unsplash.com

2013 год

Хлеб и хлебобулочные изделия — 39 руб/кг.

Картофель — 13 руб/кг.

Мясо (свинина) — 215 руб/кг.

Рыба охлажденная — 207 руб/кг.

Овощи (лук, морковь, свекла, капуста, огурцы) — 360 руб/кг.

Гречка — 70 руб/кг.

Яйца — 54 руб/десяток.

Молоко 2,5−3,3% — 41 руб/л.

Подсолнечное масло — 70 руб/л.

Сахар и кондитерские изделия — 34,9 руб/кг.

Соль — 11 руб/кг.

Всего: 1114 рублей из расчета на килограмм.

2021 год

Хлеб и хлебобулочные изделия — 81 руб/кг.

Картофель — 16 руб/кг.

Мясо (свинина) — 318 руб/кг.

Рыба охлажденная — 329 руб/кг.

Овощи (лук, морковь, свекла, капуста, огурцы) — 326 руб/кг.

Гречка — 95,5 руб/кг.

Яйца — 88 руб/десяток.

Молоко 2,5−3,3% — 67 руб/л.

Подсолнечное масло — 150 руб/л.

Сахар и кондитерские изделия — 60 руб/кг.

Соль — 18 руб/кг.

Всего: 1548,5 рублей из расчета на килограмм.

2022 год (по данным на октябрь)

Хлеб и хлебобулочные изделия — 40 руб/кг.

Картофель — 19 руб/кг.

Мясо (свинина) — 310 руб/кг.

Рыба охлажденная — 251 руб/кг.

Овощи (лук, морковь, свекла, капуста, огурцы) — 167 руб/кг.

Гречка — 93 руб/кг.

Яйца — 61 руб/десяток.

Молоко 2,5−3,3% — 72 руб/л.

Подсолнечное масло — 150 руб/л.

Сахар и кондитерские изделия — 70 руб/кг.

Соль — 14 руб/кг.

Всего: 1247 рублей из расчета на килограмм.

Так, по данным Алтайкрайстата, с 2013 года продуктовая корзина жителей края возросла по отношению к 2021 году на 434,5 рубля, а по отношению к октябрю 2022 года на 133 рубля.

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