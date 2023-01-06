Как обналичить подарочный сертификат, рассказали россиянам

У обладателей подарочного сертификата всегда есть возможность его обналичить, рассказывает радио Sputnik председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По словам специалиста, сделать денежный возврат за услугу в виде подарочного сертификата — обязанность любого магазина, если услуга не оказана.

Любой отказ, рассказывает Шапкин, будет рассматриваться как нарушение правил торговли, грубое нарушение прав потребителей, даже как обман потребителя. В Кодексе об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф.

Он также добавляет, что деньги можно получить и без чека, он не является обязательным условием для возврата сертификата.

«Это заблуждение, что чек нужен во всех случаях, когда происходит возврат товара. Магазин вполне способен идентифицировать свой подарочный сертификат или карту, которую он выдал», — уточняет специалист.

Если получатель сертификата желает потратить на покупку только часть его стоимости, а остальные деньги получить наличными, он может взять два товара и один из них вернуть, советует председатель. При этом важно помнить, что речь не идет о купонах на скидки.

«Если продавец предоставил скидку 20 процентов, вы не можете получить вместо этого деньги, это нонсенс», — отмечает Шапкин.

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