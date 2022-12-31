31 декабря
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Жизнь

Губернатор Алтайского края исполнил мечты троих детей

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» стала уже традиционной. В том числе, в Алтайском крае.

Виктор Томенко вручил подарки.
Виктор Томенко вручил подарки.
barnaul.org

Губернатор региона Виктор Томенко снял с «Елки желаний» в правительстве несколько шаров.

Накануне он вручил подарки трем юным барнаульцам, отцы которых в этом году призваны в ВС РФ по частичной мобилизации.

7-летний Дмитрий в письме Деду Морозу попросил детскую железную дорогу, 6-летний Михаил загадал электрогитару, а 10-летний Михаил — кроссовки для игры в баскетбол.

Вручение новогодних подарков прошло в Молодежном театре Алтая, после чего дети посмотрели новогоднее представление в фойе театра и спектакль «Огниво».

Также сбылась мечта 7-летнего барнаульца Марка. Зампредседателя правительства Алтайского края Денис Губин вручил мальчику конструктор «Лего Майнкрафт». Марк — разносторонний и творческий ребенок.

Девятилетний Егор из поселка Южного загадал на новый год 3D-ручку. Его желание исполнил зампредседателя правительства края Александр Климин. Он также вручил подарок сестре Егора — миниатюрную четырехструнную гавайскую гитару.

Министр экономического развития региона Анатолий Нагорнов вручил четырехлетнему Мише танк на радиоуправлении, а его маме — сладкие подарки для двух сестренок мальчика. Специальную музыкальную развивающую игрушку получила трехлетняя Арина с ограниченными возможностями здоровья. Еще один подарок — гоночный трек для машинок — отправился в Славяносербский район ЛНР к семилетнему Дмитрию.

Подарки отправлены детям из ЛНР и от зампредседателя правительства Алтайского края — руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталия Снесаря.

Министр финансов края Данил Ситников также принял участие в акции. Осуществилась мечта о гитаре и цветном принтере для учебы 11-летнего Ярослава.

Накануне Нового года осуществилась мечта Варвары из Бийска. Она мечтала об интерактивной обучающей игрушке «Говорящая ручка «Знаток».У Варвары есть старшие сестра и брат. Всем троим детям вручили сладкие подарки.

Отправлен подарок в Луганскую область для 7-летней Марии. Она мечтала о кукле LOL.

Жителю Бийска Максиму Дед Мороз со Снегурочкой вручили желанный подарок — подвесные качели.

Зампредседателя правительства Алтайского края Иван Кибардин исполнил новогодние мечты трех ребятишек. Две девочки из Славяносербского района ЛНР, одна из которых пожелала в подарок «умные часы», а другая — пирограф, получили свои подарки. Также исполнилась мечта Анны, проживающей в селе Кашкарагаиха Тальменского района: в этом учебном году в школе начали преподавать географию, для успешного изучения предмета Аня с мамой решили, что лучшим подарком будет интерактивный глобус.

Ранее Путин поговорил с девочкой по телефону в рамках акции «Елка желаний».

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