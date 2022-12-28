Как оплатить электроэнергию и передать показания счётчика онлайн

Особой популярностью у абонентов энергокомпании пользуется Личный кабинет клиента. Он функционирует на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах App Store и Google Play.
Ещё один излюбленный для клиентов сервис — «Оплатить квитанцию онлайн», который доступен в круглосуточном режиме на официальном сайте. Чтобы им воспользоваться, нажмите на большую оранжевую кнопку с названием сервиса на главной странице сайта, введите номер лицевого счета, сумму к оплате, e-mail (чтобы получить чек об оплате на электронную почту), данные банковской карты и нажмите «ОК».
Не отстаёт по популярности и сервис «Передача показаний приборов учёта». Его вы также найдёте на главной странице официального сайта в оранжевой рамке. Для передачи показаний введите номер лицевого счёта, текущие показания (кВт/ч) и нажмите «Отправить».
Готово! Так у вас освободилось время, которое можно посвятить родным и близким.
АО «Алтайэнергосбыт»
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!