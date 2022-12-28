28 декабря
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Потребитель

Как оплатить электроэнергию и передать показания счётчика онлайн

В предпраздничной суете оплатить квитанцию и передать показания счётчика за электроэнергию можно легко и быстро — с помощью онлайн-сервисов АО «Алтайэнергосбыт».

Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».

Особой популярностью у абонентов энергокомпании пользуется Личный кабинет клиента. Он функционирует на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах App Store и Google Play.

Ещё один излюбленный для клиентов сервис — «Оплатить квитанцию онлайн», который доступен в круглосуточном режиме на официальном сайте. Чтобы им воспользоваться, нажмите на большую оранжевую кнопку с названием сервиса на главной странице сайта, введите номер лицевого счета, сумму к оплате, e-mail (чтобы получить чек об оплате на электронную почту), данные банковской карты и нажмите «ОК».

Не отстаёт по популярности и сервис «Передача показаний приборов учёта». Его вы также найдёте на главной странице официального сайта в оранжевой рамке. Для передачи показаний введите номер лицевого счёта, текущие показания (кВт/ч) и нажмите «Отправить».

Готово! Так у вас освободилось время, которое можно посвятить родным и близким.

АО «Алтайэнергосбыт»

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