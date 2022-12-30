30 декабря
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Потребитель

Как получить визу резидента в Дубае?

ОАЭ — это страна с высоким уровнем жизни, прекрасно развитой инфраструктурой, а также привлекательными условиями для ведения бизнеса. Многие хотят знать, как стать резидентом ОАЭ, чтобы иметь право на проживание здесь.

Юридические тонкости

Такие привычные понятия, как «вид на жительство» или «гражданство», для эмиратов не актуальны. Можно вложить миллионы инвестиций в экономику страны, прожить здесь много десятилетий или открыть собственную компанию, но так и не стать полноценным «местным». Подобная «закрытость» объясняется просто: привлекательные условия стали «магнитом» для многочисленных переселенцев, поэтому власти решили сохранить свои традиции и национальные особенности с помощью введения ограничения на выдачу гражданства.

Все, что можно получить — резидентская виза. Срок ее действия: 24−36 месяцев или 10 лет. Число продлений неограниченно. Находится в стране при этом необязательно. Можно приезжать несколько раз в год, но перерыв между посещениями не должен быть больше полугода.

Для получения права на визу резидента необходимо:

  • стать студентом местного университета или колледжа;
  • купить недвижимость;
  • устроиться на работу;
  • получить лицензию на осуществление фриланса в любом из эмиратов;
  • открыть собственное дело;
  • подтвердить, что вы находитесь на иждивении у резидента (сделать это могут несовершеннолетние дети, супруга, родители).

Более подробно об условиях получения резидентской визы можно узнать на сайте.

Какие преимущества дает виза резидента?

Во-первых, в случае необходимости можно легко воспользоваться такими услугами, как регистрация транспортного средства, получение водительского удостоверения, открытие личного счета в одном из надежных банков страны и т.д.

Во-вторых, ведя бизнес на территории государства, можно отлично сэкономить на налогах. От их уплаты освобождаются не только граждане, но и владельцы резидентских виз.

В-третьих, можно легко приехать в ОАЭ из любой другой страны мира в период действия визы. Также можно жить здесь постоянно, в период действия указанного документа.

Какой способ получения визы можно считать самым простым и доступным? Это, конечно, трудоустройство. Иностранцев принимают и на высококвалифицированные должности, и в сферу обслуживания. Чаще всего визу своим сотрудникам предоставляет сам работодатель. При желании можно подобрать вакансию с бесплатным проживанием и питанием. Расходы на оформление документа при условии трудоустройства составляют от нескольких сотен до двух тысяч долларов.

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