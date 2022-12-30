Как получить визу резидента в Дубае?

ОАЭ — это страна с высоким уровнем жизни, прекрасно развитой инфраструктурой, а также привлекательными условиями для ведения бизнеса. Многие хотят знать, как стать резидентом ОАЭ , чтобы иметь право на проживание здесь.

Юридические тонкости

Такие привычные понятия, как «вид на жительство» или «гражданство», для эмиратов не актуальны. Можно вложить миллионы инвестиций в экономику страны, прожить здесь много десятилетий или открыть собственную компанию, но так и не стать полноценным «местным». Подобная «закрытость» объясняется просто: привлекательные условия стали «магнитом» для многочисленных переселенцев, поэтому власти решили сохранить свои традиции и национальные особенности с помощью введения ограничения на выдачу гражданства.

Все, что можно получить — резидентская виза. Срок ее действия: 24−36 месяцев или 10 лет. Число продлений неограниченно. Находится в стране при этом необязательно. Можно приезжать несколько раз в год, но перерыв между посещениями не должен быть больше полугода.

Для получения права на визу резидента необходимо:

стать студентом местного университета или колледжа;

купить недвижимость;

устроиться на работу;

получить лицензию на осуществление фриланса в любом из эмиратов;

открыть собственное дело;

подтвердить , что вы находитесь на иждивении у резидента ( сделать это могут несовершеннолетние дети , супруга , родители).

Более подробно об условиях получения резидентской визы можно узнать на сайте.

Какие преимущества дает виза резидента?

Во-первых, в случае необходимости можно легко воспользоваться такими услугами, как регистрация транспортного средства, получение водительского удостоверения, открытие личного счета в одном из надежных банков страны и т.д.

Во-вторых, ведя бизнес на территории государства, можно отлично сэкономить на налогах. От их уплаты освобождаются не только граждане, но и владельцы резидентских виз.

В-третьих, можно легко приехать в ОАЭ из любой другой страны мира в период действия визы. Также можно жить здесь постоянно, в период действия указанного документа.

Какой способ получения визы можно считать самым простым и доступным? Это, конечно, трудоустройство. Иностранцев принимают и на высококвалифицированные должности, и в сферу обслуживания. Чаще всего визу своим сотрудникам предоставляет сам работодатель. При желании можно подобрать вакансию с бесплатным проживанием и питанием. Расходы на оформление документа при условии трудоустройства составляют от нескольких сотен до двух тысяч долларов.