Какие популярные сервисы помогут сократить бизнес-риски и облегчить работу бухгалтеру

В 1991 году фирма 1С представила общественности и бизнесу первую версию платформы 1С: Предприятие. В наше время программы 1С используются для всех контуров учета в организациях разных видов деятельности.

Возможности типовых конфигураций 1С: Предприятие позволяют дополнить и расширить Сервисы 1С.

У специалистов компании ПРОКС мы узнали, какие сервисы популярны среди пользователей программ 1С, как с их помощью сократить бизнес-риски и облегчить работу бухгалтеру.

Мы побеседовали на эту тему с руководителем отдела продаж Жанной Игнашиной.

Жанна Игнашина , руководитель отдела продаж компании ПРОКС. Компания ПРОКС

— Жанна , какие продукты фирмы 1С наиболее востребованы на сегодня?

— Сейчас тренд на программы 1С в «облаке». Их особенность в том, что у предпринимателя есть возможность работать в своей базе данных с любой точки мира. Главное — наличие Интернета. Фирма 1С обеспечивает безопасность данных. Программы в «облаке» обновляются автоматически, предусмотрено и автоматическое резервное копирование. Это очень удобно и, что немаловажно, недорого. Купить такую программу сейчас можно со скидкой 50% в рамках Господдержки для малого и среднего бизнеса.

— Расскажите , пожалуйста , подробнее о программе Господдержки.

— Фирма «1С» совместно с Министерством цифрового развития и РФРИТ запустило программу поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса. Цель данной программы — повысить уровень автоматизации основных процессов и, соответственно, эффективности их работы.

Субъекты малого и среднего бизнеса (МСП) до конца 2022 года могут приобрести более 33 облачных «управленческих» программ 1С со скидкой 50% от рекомендованной розничной цены. Скидку могут получить все компании, входящие в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Получить скидку 50% на облачные программы 1С могут как новые пользователи программ 1С, так и пользователи, которые давно работают в этой программе.

— Сервисы 1С — что вы можете рассказать о них?

— Сервисов 1С достаточно много, и в последнее время они становятся все популярнее. У каждого из них свой функционал. Есть сервисы для работы с контрагентами, документами, а также для взаимодействия с контролирующими органами. Например, с помощью сервисов можно сдавать электронную отчетность в Налоговую напрямую из 1С, заполнять данные контрагентов по ИНН, обмениваться электронными документами между поставщиками и покупателями, проверять надежность контрагентов перед заключением сделки, упростить ввод номенклатуры, организовать безопасный доступ к базе 1С через Интернет и многое другое.

Основное их назначение — сэкономить время, сделать работу более легкой и безопасной не только для предпринимателей, но и для сотрудников, сократить бизнес-риски.

— Какие сервисы 1С можно выделить и в чем их функция?

— Я бы начала с сервисов, которые все знают — это 1С: Отчетность и 1С: ЭДО. Первый позволяет отправлять отчетность в электронном виде в контролирующее органы, а второй — обмениваться документами со своими контрагентами. Собственно, названия говорят сами за себя. Здесь лишь хочу обратить внимание читателей: что касается электронного документооборота, то в настоящее время налажен обмен между контрагентами, использующими разных операторов ЭДО, и, что особенно приятно, для многих пользователей программ 1С этот сервис доступен бесплатно. Достаточно лишь позвонить в обслуживающую организацию и с ее помощью провести соответствующие настройки.

— Время сейчас турбулентное , есть ли сервисы , способные сократить бизнес-риски?

— Для проверки контрагентов мы рекомендуем подключить сервис «1С:СПАРК Риски». Система проанализирует всю информацию о контрагенте за предпринимателя и выведет эти результаты в виде индексов СПАРК. Основываясь на них, можно будет сделать выводы о благонадежности, платежеспособности контрагента, чтобы не допустить финансовых потерь. Кроме того, выписка из сервиса страхует бухгалтера от возникновения претензий со стороны налоговой инспекции или отказов в вычете. Пользователь сервиса никогда не пропустит важных изменений в жизни контрагента (реорганизация, ликвидация, банкротство и т.д.), что также позволит перестраховаться предпринимателю. Вы правильно отметили, сейчас время действительно турбулентное, ситуация на рынке меняется очень быстро, и проверка своих партнеров точно не будет лишней.

— Какие еще сервисы вы рекомендуете именно для бухгалтера?

— Наши бухгалтеры предпочитают сервис «1С:Контрагент». Хотя он полезен для всех, кто работает в программе. Благодаря этому сервису можно автоматически заполнить информацию о своих контрагентах по ИНН, делать это быстро и корректно. Рутинной работы станет меньше. А чтобы еще сократить ее объем, достаточно подключить «1С:Распознавание первичных документов». Со столов исчезнут горы «первички». Пользователь непосредственно в программу 1С подгружает скан документа, проверяет и препроводит. Помимо того, что сократится время при внесении, время экономится и тогда, когда нужно обратиться к оригиналу документа или подготовить документы для проверки. Кто с этим сталкивался, поймет, о чем я.

— На рынке есть разные сервисы , которые выполняют похожие функции , почему рекомендуете именно сервисы от 1С?

— Использование сторонних сервисов целесообразно в том случае, если в организации нет программы 1С (только открылись или совсем небольшие организации). Если же программа есть, то нужно отметить, что все сервисы уже встроены в 1С, то есть в основную учетную систему, и их нужно только активировать. Пользователю не приходится «прыгать» из сервиса в сервис. По сути, программа 1С будет выступать единым полем работы. Кто-то давно пользуется другим сервисом, и дело лишь в силе привычки. Нужно пробовать, осваивать новое и искать самый оптимальный для себя вариант. Я рекомендую подключать пробные периоды сервисов, что позволит оценить плюсы в работе.

— И последний вопрос. Какие условия нужно соблюсти для корректной работы сервисов от 1С?

— Одно из главных условий использования сервисов 1С — это лицензионное программное обеспечение. Если это условие соблюдается, то никаких других ограничений нет. Тогда смело из обширного списка можно подобрать сервис для комфортной и безопасной работы.

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