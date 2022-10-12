12 октября
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Потребитель

ПРОКС — секрет успешного бизнеса

По статистике из сотни компаний-новичков более 90 прекращает свое существование. От ошибок никто не застрахован, но их легче избежать, если довериться профессионалам. Уже более 20 лет компания ПРОКС предоставляет услуги для бизнеса: начиная от открытия юридического лица и заканчивая автоматизацией бизнеса.

ПРОКС — секрет успешного бизнеса.
ПРОКС — секрет успешного бизнеса.
Компания ПРОКС

С 2017—2019 годов предпринимателей обязали использовать онлайн-кассы при расчёте с покупателями и заказчиками. По требованиям 54-ФЗ работа без онлайн-кассы является незаконной. Столкнувшись с нововведением, у бизнесмена возникает масса вопросов. Многие напрасно думают, что работа с онлайн-кассами сложна и вообще бесполезна. У специалистов компании ПРОКС мы узнали, как сделать кассу настоящим помощником в вашем бизнесе.

— В чём польза онлайн-касс для бизнеса?

— Онлайн-касса передает все данные о продаже в налоговую автоматически. Это значит, что предприниматели будут тратить меньше времени на бумажную волокиту. Собирать отчёты и носить их в налоговую не нужно: обмен данными с ФНС теперь проходит через интернет.

На онлайн-кассе есть возможность настроить личный кабинет, в котором представлена вся аналитика: можно проследить открытие и закрытие смены, вывести рейтинг товаров, также на устройстве хранятся все товарные чеки. Это поможет автоматизировать торговые процессы, контролировать движение товаров и анализировать прибыль и расходы. У онлайн-касс есть много полезных «фишек», о которых мы вам далее расскажем.

Онлайн-кассы.
Онлайн-кассы.
Компания ПРОКС

— Можно ли установить онлайн-кассу самостоятельно?

— Теоретически да, однако практика показывает, что самостоятельно установить онлайн-кассу предпринимателю сложно. Чтобы ввести кассу в работу, нужно заключить договор с оператором фискальных данных, зарегистрировать аппарат в ОФД и налоговой, настроить доступ в интернет и проверить, достаточно ли реквизитов в чеке для соблюдения закона. Ошибки на этих этапах могут привести к порче фискального накопителя (находится внутри кассы) и придется еще раз его покупать. Поэтому лучше всего поберечь время, нервы, деньги и сразу обратиться за помощью к специалистам ПРОКС.

ПРОКС — секрет успешного бизнеса.
ПРОКС — секрет успешного бизнеса.
Компания ПРОКС

— Какие нюансы нужно соблюдать при работе с онлайн-кассами?

— Например, если вовремя не продлить договор с оператором фискальных данных, касса попросту заблокируется и бизнес «встанет» на неопределенное время. Блокировку можно снять только по запросу налоговой инспекции. Также важно вовремя обновлять кассу и менять на ней фискальный накопитель.

Если вы сотрудничаете с компанией ПРОКС, можно забыть о времени! Обо всех необходимых заменах и переустановках вам напомнят заранее: приедут и выполнят работу на отлично. Отметим, что на этом сервис от компании не закончится: техподдержка будет принимать и решать ваши вопросы с 8 до 22 часов в любой день (даже праздничный).

От поломок и сбоев в работе онлайн-касс не застрахован ни один предприниматель. Поэтому мы предлагаем заключить договор на техническое обслуживание касс, а если ваша модель кассы подлежит страховке, ее можно застраховать. Стоимость услуги — минимальная, но дает возможность компенсировать расходы, если нужен серьезный ремонт или произошел какой-то форс-мажор: например, кассовый аппарат уронили или случайно залили водой.

— Расскажите о дополнительных сервисах, которые упрощают работу на онлайн-кассе.

— Специалисты нашей компании помогут подобрать универсальные сервисы для вашего бизнеса. Например, для «умных» касс есть приложения, которые дают возможность полностью проверить код маркировки на корректность, исключить контрафакт и тем самым не нарушить закон. Есть сервис, который называется «Учет марок», с его помощью директор может удаленно проследить за всеми кассами своей компании. Есть и специальные учетные системы, которые помогут удаленно вести остатки товаров, работать с маркированным товаром, с книгой учета доходов и расходов.

Большой популярностью у клиентов нашей компании пользуются такие услуги, как настройка электронного документооборота, дополнительного оборудования (кассовые сканеры, принтеры этикеток), учетных систем. Также к нам часто обращаются за помощью в разработке бонусных систем, которые сегодня позволяют удержать своих покупателей приятными акциями и предложениями.

На некоторые дополнительные сервисы в компании ПРОКС действуют скидки 50% по программе поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса. На какие приложения в данный момент действуют скидки и акции, можно уточнить у сотрудников, которые обязательно подберут для вас необходимое предложение по приятной цене.

Оборудование.
Оборудование.
Компания ПРОКС
Оборудование.
Оборудование.
Компания ПРОКС
Оборудование.
Оборудование.
Компания ПРОКС
Оборудование.
Оборудование.
Компания ПРОКС
Оборудование.
Оборудование.
Компания ПРОКС
Оборудование.
Оборудование.
Компания ПРОКС

— Сколько стоит новое оборудование?

— Цена онлайн-кассы может колебаться от 10 до 35 тысяч рублей, в зависимости от модели и комплектации. Покупать оборудование на старте бизнеса может быть довольно накладно. В таком случае ПРОКС предоставляет рассрочку. Ее можно оформить на срок до полугода без процентов, переплат и первоначального взноса. На годовой срок рассрочка оформляется с первоначальным взносом.

Также определенные модели касс старого образца можно выгодно обменять на новые по системе трейд-ин. Вам предложат хорошую скидку, либо бесплатные тарифы для бизнеса и работы с маркировкой.

А ещё можно взять онлайн-кассу в аренду, тем самым сэкономив деньги при открытии бизнеса.

Ведение бизнеса включает в себя много задач. Часть из них компания ПРОКС готова взять на себя, существенно облегчив жизнь предпринимателю.

Компания ПРОКС

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