ПРОКС — секрет успешного бизнеса.

По статистике из сотни компаний-новичков более 90 прекращает свое существование. От ошибок никто не застрахован, но их легче избежать, если довериться профессионалам. Уже более 20 лет компания ПРОКС предоставляет услуги для бизнеса: начиная от открытия юридического лица и заканчивая автоматизацией бизнеса.

С 2017—2019 годов предпринимателей обязали использовать онлайн-кассы при расчёте с покупателями и заказчиками. По требованиям 54-ФЗ работа без онлайн-кассы является незаконной. Столкнувшись с нововведением, у бизнесмена возникает масса вопросов. Многие напрасно думают, что работа с онлайн-кассами сложна и вообще бесполезна. У специалистов компании ПРОКС мы узнали, как сделать кассу настоящим помощником в вашем бизнесе.

— В чём польза онлайн-касс для бизнеса?

— Онлайн-касса передает все данные о продаже в налоговую автоматически. Это значит, что предприниматели будут тратить меньше времени на бумажную волокиту. Собирать отчёты и носить их в налоговую не нужно: обмен данными с ФНС теперь проходит через интернет.

На онлайн-кассе есть возможность настроить личный кабинет, в котором представлена вся аналитика: можно проследить открытие и закрытие смены, вывести рейтинг товаров, также на устройстве хранятся все товарные чеки. Это поможет автоматизировать торговые процессы, контролировать движение товаров и анализировать прибыль и расходы. У онлайн-касс есть много полезных «фишек», о которых мы вам далее расскажем.

Онлайн-кассы. Компания ПРОКС

— Можно ли установить онлайн-кассу самостоятельно?

— Теоретически да, однако практика показывает, что самостоятельно установить онлайн-кассу предпринимателю сложно. Чтобы ввести кассу в работу, нужно заключить договор с оператором фискальных данных, зарегистрировать аппарат в ОФД и налоговой, настроить доступ в интернет и проверить, достаточно ли реквизитов в чеке для соблюдения закона. Ошибки на этих этапах могут привести к порче фискального накопителя (находится внутри кассы) и придется еще раз его покупать. Поэтому лучше всего поберечь время, нервы, деньги и сразу обратиться за помощью к специалистам ПРОКС.

ПРОКС — секрет успешного бизнеса. Компания ПРОКС

— Какие нюансы нужно соблюдать при работе с онлайн-кассами?

— Например, если вовремя не продлить договор с оператором фискальных данных, касса попросту заблокируется и бизнес «встанет» на неопределенное время. Блокировку можно снять только по запросу налоговой инспекции. Также важно вовремя обновлять кассу и менять на ней фискальный накопитель.

Если вы сотрудничаете с компанией ПРОКС, можно забыть о времени! Обо всех необходимых заменах и переустановках вам напомнят заранее: приедут и выполнят работу на отлично. Отметим, что на этом сервис от компании не закончится: техподдержка будет принимать и решать ваши вопросы с 8 до 22 часов в любой день (даже праздничный).

От поломок и сбоев в работе онлайн-касс не застрахован ни один предприниматель. Поэтому мы предлагаем заключить договор на техническое обслуживание касс, а если ваша модель кассы подлежит страховке, ее можно застраховать. Стоимость услуги — минимальная, но дает возможность компенсировать расходы, если нужен серьезный ремонт или произошел какой-то форс-мажор: например, кассовый аппарат уронили или случайно залили водой.

— Расскажите о дополнительных сервисах , которые упрощают работу на онлайн-кассе.

— Специалисты нашей компании помогут подобрать универсальные сервисы для вашего бизнеса. Например, для «умных» касс есть приложения, которые дают возможность полностью проверить код маркировки на корректность, исключить контрафакт и тем самым не нарушить закон. Есть сервис, который называется «Учет марок», с его помощью директор может удаленно проследить за всеми кассами своей компании. Есть и специальные учетные системы, которые помогут удаленно вести остатки товаров, работать с маркированным товаром, с книгой учета доходов и расходов.

Большой популярностью у клиентов нашей компании пользуются такие услуги, как настройка электронного документооборота, дополнительного оборудования (кассовые сканеры, принтеры этикеток), учетных систем. Также к нам часто обращаются за помощью в разработке бонусных систем, которые сегодня позволяют удержать своих покупателей приятными акциями и предложениями.

На некоторые дополнительные сервисы в компании ПРОКС действуют скидки 50% по программе поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса. На какие приложения в данный момент действуют скидки и акции, можно уточнить у сотрудников, которые обязательно подберут для вас необходимое предложение по приятной цене.

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— Сколько стоит новое оборудование?

— Цена онлайн-кассы может колебаться от 10 до 35 тысяч рублей, в зависимости от модели и комплектации. Покупать оборудование на старте бизнеса может быть довольно накладно. В таком случае ПРОКС предоставляет рассрочку. Ее можно оформить на срок до полугода без процентов, переплат и первоначального взноса. На годовой срок рассрочка оформляется с первоначальным взносом.

Также определенные модели касс старого образца можно выгодно обменять на новые по системе трейд-ин. Вам предложат хорошую скидку, либо бесплатные тарифы для бизнеса и работы с маркировкой.

А ещё можно взять онлайн-кассу в аренду, тем самым сэкономив деньги при открытии бизнеса.

Ведение бизнеса включает в себя много задач. Часть из них компания ПРОКС готова взять на себя, существенно облегчив жизнь предпринимателю.

Компания ПРОКС