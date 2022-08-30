Пользоваться 1С: ЭДО просто для клиента

С появлением интернета казалось, что электронный документооборот — естественная стадия модернизации рабочего процесса. Однако есть бухгалтеры, которые продолжают упрямо держаться за бумагу, хотя у них уже практически все есть для перехода на ЭДО.

С менеджером компании ПРОКС Жанной Игнашиной разберемся, в чем преимущество электронного документооборота, и почему стоит обратить внимание на ЭДО от 1С.

Время плюс деньги

Возможность обмениваться документами в киберпространстве значительно ускоряет процесс согласования, совершения и закрытия сделки. Документ не может потеряться в процессе курьерской доставки, он приходит мгновенно, и каждый этап движения виден, как на ладони. Отчетность сдается вовремя, а вероятность ошибок стремится к нулю. Не нужны галереи стеллажей для хранения бумажного архива.

— Это действительно облегчает жизнь. Бухгалтеры, которые сейчас приходят на работу, прекрасно понимают, что цифровой обмен документами ускоряет процесс. Плюс экономия денег. Вспомним заоблачные цены на бумагу весной, еще и дефицит. Подключить ЭДО было дешевле, чем купить пачку бумаги! — отмечает Жанна.

Почему 1С?

На данный момент на рынке достаточно много сервисов, позволяющих обмениваться документами. Чем хорош 1С: ЭДО? Дело в том, что практически у каждого предпринимателя есть товароучетная система, система для ведения бухгалтерского учета. В 80% случаев, и даже больше, это — 1С.

— Сервис 1С: ЭДО встроен в систему 1С. По сути, если бухгалтер или предприниматель работает в 1С: Бухгалтерии или в других программах линейки 1С, то это его единое рабочее поле, он не выходит за его рамки, это очень удобно. Не нужно докупать дополнительные сервисы, нет необходимости приобретать какие-либо обработки, чтобы документы попадали напрямую в 1С. Они уже будут там. Вот мы направили приглашение своему контрагенту, тот его принял. Тут же составили документ, отправили. Партнер его подписал, и ответ сразу прилетел в программу. То же самое с входящими документами. Их сразу видно в 1С. Идет огромная экономия рабочего времени. И еще это возможность избежать ошибок: мы не переносим документ вручную в свою товароучетную систему, как это бывает с другими сервисами, а просто проверяем его и проводим — у нас уже готовый документ в 1С, — объясняет специалист.

1С: ЭДО — просто для клиента. Компания ПРОКС

Политика ценообразования

Стоимость ЭДО 1С зависит от количества документов, которыми обменивается клиент. Если поток документов входящий, можно вообще ничего не платить за сервис, и пользоваться им бесплатно. На таком минимальном тарифе есть возможность отправить до пяти комплектов документов в месяц. Это подходит для небольшого бизнеса или розничного магазина, который в основном только принимает документы от поставщиков.

Далее тарификация будет зависеть от числа исходящих документов. Причем оценивается не один документ, а целый пакет — все, что подтверждает сделку: товарная накладная, акт, договор. Можно прикрепить документ свободного образца, если это нужно клиенту.

Для крупных игроков рынка, чем больше объем документооборота, тем выгоднее тарификация.

Как начать использовать ЭДО

Для подключения электронного документооборота не так много требований. И чаще всего техническое оснащение у клиента уже есть.

Обязательна электронная подпись, которой подписываются документы, и программа криптошифрования для работы с ней — КриптоПро. Сегодня такая подпись есть практически у каждого, кто сдает отчетность, ее выдает налоговая или доверенный удостоверяющий центр.

Программа 1С также есть у большинства. Технические специалисты компании ПРОКС в течение часа могут настроить сервис и ознакомить с его работой.

Если у контрагента другой оператор, настраивается роуминг. Сделать это нужно будет лишь один раз, и можно спокойно работать. Если документ некорректный, клиент способен его аннулировать или отправить на корректировку.

Сотрудники компании ПРОКС помогут найти ответ на любой вопрос, да и оператор 1С: ЭДО «Калуга Астрал» обеспечил клиентов отдельной линией поддержки. Все решается оперативно и продуктивно.

Новый офис. Компания ПРОКС

Навстречу прогрессу

Все идет к повсеместному электронному документообороту. Обязательная маркировка некоторых видов товаров уже перевела часть рынка на ЭДО. Государство стремится сделать экономику наиболее прозрачной.

— В выступлениях наших чиновников звучат планы перейти на ЭДО к 2024 году, не зря завершающие этапы по маркировке стоят на этот период. Пока это относится не ко всем, но настанет день, когда ЭДО станет обязательным. Да, присутствует сила привычки, страх перед новыми технологиями. Новое всегда непривычно и непонятно. Но когда есть специалисты, готовые помочь вам разобраться и все сделать, нужно ловить момент и пользоваться этим. И когда нас заставят перейти на ЭДО, мы уже будем к этому готовы, — уверяет Жанна Игнашина.

В компании ПРОКС можно получить полный спектр услуг для бизнеса, начиная от открытия юридического лица, подключение к сервисам по сдаче отчетности, ЭДО, проверке компаний и автоматизации бизнеса, заканчивая квалифицированной экспертной поддержкой.

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