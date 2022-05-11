В ситуации быстро изменяющихся условий облачные технологии становятся незаменимыми помощниками. Компания ПРОКС более 20 лет помогает бизнесу в сфере бухгалтерских услуг и автоматизации бизнес-процессов. И примерно столько же времени здесь рекомендуют систему электронной отчетности и документооборота «СБИС».

Сначала «СБИС» стала главным инструментом работы для бухгалтера и руководителя компании, поскольку позволяла подготавливать и сдавать отчетность через интернет. А сегодня здесь есть возможности для учета, управления и коммуникации.

Сервисное разнообразие

«СБИС» — система, охватывающая своим функционалом практически все сферы бизнеса. Она подходит как индивидуальным предпринимателям, так и крупным корпорациям и холдингам.

Электронные согласования экономят время. CRM поможет сформировать базу клиентов и отладить продажи, есть телефония и возможность держать связь через e-mail, соцсети и мессенджеры. Актуальные данные и аналитика тендеров со всех торговых площадок важны в торгах и закупках. Есть внутренний и внешний электронный документооборот. Информация о российских компаниях: реквизиты, владельцы, финансовое состояние. Видеонаблюдение, учет и контроль рабочего времени, корпоративный портал, видео-коммуникации, возможность для создания вебинаров и многое-многое другое.

Также разработаны сервисы для отдельных видов бизнеса:

для магазинов и аптек;

для ресторанов , кафе и столовых;

кафе и столовых; для салонов и сферы услуг.

— С помощью СБИС можно оптимизировать налоги, заранее узнать о проверках, проанализировать финансовое состояние и взглянуть на бизнес совсем с другой стороны, чтобы помочь в развитии компании в нужном русле, — рассказывает менеджер компании ПРОКС Ирина Гайворонских.

Когда система работает на бизнес. Компания ПРОКС

Функционал может расти вместе с компанией, подстраиваясь под ее потребности. Например, при росте оборотов, увеличении числа контрагентов и сотрудников, особенно важна четкость и уверенность в отчетах. На тарифе «суперсверка» вероятность ошибки сводится к нулю. Система увидит пробелы и несоответствия, проведя расширенную проверку и отчетность будет сдана с первого раза.

Комфорт и надежность

Главное удобство программного обеспечения — возможность совершать операции в рамках одного пространства. Все сервисы консолидированы в едином окне и доступны с любого компьютера, где есть интернет.

Система отказоустойчивая, работает в режиме 24/7. А это означает, что все отчеты будут сданы вовремя с первого раза.

— Бухгалтеры до сих пор неохотно отказываются от бумаги, но сегодня она дорогая, и все чаще нужен электронный документооборот. И вот человек, который раньше не сдавал отчетность в электронном виде, открывает «СБИС» и видит формы отчетов такие же, как на бумаге. Ему не нужно привыкать, не нужно долго разбираться. Это простая и удобная система, за это любят и ценят «СБИС», — отмечает Ирина Алексеевна.

Выбор клиентов

При всех прочих достоинствах у «СБИС» конкурентоспособная цена. Именно поэтому многие клиенты остаются в системе на долгие годы.

Когда система работает на бизнес. Компания ПРОКС

Татьяна Карпенко,

главный бухгалтер ООО «МК Аргус»:

— Я начала сотрудничать с компанией «ПРОКС» с момента их образования. В то время я была индивидуальным предпринимателем, а они были первыми, кто мог предоставить услуги по отчетности через интернет. Когда произошла регистрация ООО «МК Аргус», мы сразу подключились к системе «СБИС», через нее проходит весь электронный документооборот и электронные торги. За весь период работы у меня только положительные эмоции. Всем бы рекомендовала «ПРОКС», потому что это очень ответственная компания, сотрудники которой стараются поддержать и помочь в любой непонятной ситуации.

Поддержка на каждом уровне

Сотрудники компании ПРОКС помогут выбрать сервисы «СБИС», которые больше всего необходимы компании. Клиент получает сопровождение и поддержку на каждом этапе взаимодействия. При необходимости осуществляется техническая и операционная поддержка. Каждый технический специалист проходит аттестацию у разработчика. Поэтому клиент получает квалифицированную помощь и система быстро и качественно встраивается в бизнес-процесс.

Установка, настройка и обслуживание программного обеспечения не потребует дополнительных финансовых вложений. А в случае возникновения проблемы или вопроса, клиент всегда знает, к кому и куда обратиться.

Когда система работает на бизнес. Компания ПРОКС Когда система работает на бизнес. Компания ПРОКС

С перспективой развития

О свежих сервисах, которые регулярно создаются разработчиками, здесь не молчат, своевременно информируют о новинках, предлагают протестировать их в демо-доступе.

Это соответствует и самим принципам работы компании ПРОКС.

— У нас стабильная развивающаяся организация, которая идет в ногу со временем. Меняется реальность, и мы подстраиваемся под существующую действительность. Сами идем вперед, и позволяем своим клиентам не стоять на месте. Появляются новые сервисы, новые продукты, это очень интересно, — говорит Ирина Гайворонских.

В Компании «ПРОКС» можно получить полный спектр услуг, начиная от открытия юридического лица, подключение к сервисам по сдаче отчетности, проверке компаний, автоматизации бизнеса, заканчивая квалифицированной экспертной поддержкой.

Когда система работает на бизнес. Компания ПРОКС

Компания ПРОКС

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