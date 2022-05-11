11 мая
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Потребитель

Когда система работает на бизнес

В ситуации быстро изменяющихся условий облачные технологии становятся незаменимыми помощниками. Компания ПРОКС более 20 лет помогает бизнесу в сфере бухгалтерских услуг и автоматизации бизнес-процессов. И примерно столько же времени здесь рекомендуют систему электронной отчетности и документооборота «СБИС».

Новый офис.
Новый офис.
Компания ПРОКС

Сначала «СБИС» стала главным инструментом работы для бухгалтера и руководителя компании, поскольку позволяла подготавливать и сдавать отчетность через интернет. А сегодня здесь есть возможности для учета, управления и коммуникации.

Сервисное разнообразие

«СБИС» — система, охватывающая своим функционалом практически все сферы бизнеса. Она подходит как индивидуальным предпринимателям, так и крупным корпорациям и холдингам.

Электронные согласования экономят время. CRM поможет сформировать базу клиентов и отладить продажи, есть телефония и возможность держать связь через e-mail, соцсети и мессенджеры. Актуальные данные и аналитика тендеров со всех торговых площадок важны в торгах и закупках. Есть внутренний и внешний электронный документооборот. Информация о российских компаниях: реквизиты, владельцы, финансовое состояние. Видеонаблюдение, учет и контроль рабочего времени, корпоративный портал, видео-коммуникации, возможность для создания вебинаров и многое-многое другое.

Также разработаны сервисы для отдельных видов бизнеса:

  • для магазинов и аптек;
  • для ресторанов, кафе и столовых;
  • для салонов и сферы услуг.

— С помощью СБИС можно оптимизировать налоги, заранее узнать о проверках, проанализировать финансовое состояние и взглянуть на бизнес совсем с другой стороны, чтобы помочь в развитии компании в нужном русле, — рассказывает менеджер компании ПРОКС Ирина Гайворонских.

Когда система работает на бизнес.
Когда система работает на бизнес.
Компания ПРОКС

Функционал может расти вместе с компанией, подстраиваясь под ее потребности. Например, при росте оборотов, увеличении числа контрагентов и сотрудников, особенно важна четкость и уверенность в отчетах. На тарифе «суперсверка» вероятность ошибки сводится к нулю. Система увидит пробелы и несоответствия, проведя расширенную проверку и отчетность будет сдана с первого раза.

Комфорт и надежность

Главное удобство программного обеспечения — возможность совершать операции в рамках одного пространства. Все сервисы консолидированы в едином окне и доступны с любого компьютера, где есть интернет.

Система отказоустойчивая, работает в режиме 24/7. А это означает, что все отчеты будут сданы вовремя с первого раза.

— Бухгалтеры до сих пор неохотно отказываются от бумаги, но сегодня она дорогая, и все чаще нужен электронный документооборот. И вот человек, который раньше не сдавал отчетность в электронном виде, открывает «СБИС» и видит формы отчетов такие же, как на бумаге. Ему не нужно привыкать, не нужно долго разбираться. Это простая и удобная система, за это любят и ценят «СБИС», — отмечает Ирина Алексеевна.

Выбор клиентов

При всех прочих достоинствах у «СБИС» конкурентоспособная цена. Именно поэтому многие клиенты остаются в системе на долгие годы.

Когда система работает на бизнес.
Когда система работает на бизнес.
Компания ПРОКС

Татьяна Карпенко,
главный бухгалтер ООО «МК Аргус»:

— Я начала сотрудничать с компанией «ПРОКС» с момента их образования. В то время я была индивидуальным предпринимателем, а они были первыми, кто мог предоставить услуги по отчетности через интернет. Когда произошла регистрация ООО «МК Аргус», мы сразу подключились к системе «СБИС», через нее проходит весь электронный документооборот и электронные торги. За весь период работы у меня только положительные эмоции. Всем бы рекомендовала «ПРОКС», потому что это очень ответственная компания, сотрудники которой стараются поддержать и помочь в любой непонятной ситуации.

Поддержка на каждом уровне

Сотрудники компании ПРОКС помогут выбрать сервисы «СБИС», которые больше всего необходимы компании. Клиент получает сопровождение и поддержку на каждом этапе взаимодействия. При необходимости осуществляется техническая и операционная поддержка. Каждый технический специалист проходит аттестацию у разработчика. Поэтому клиент получает квалифицированную помощь и система быстро и качественно встраивается в бизнес-процесс.

Установка, настройка и обслуживание программного обеспечения не потребует дополнительных финансовых вложений. А в случае возникновения проблемы или вопроса, клиент всегда знает, к кому и куда обратиться.

Когда система работает на бизнес.
Когда система работает на бизнес.
Компания ПРОКС
Когда система работает на бизнес.
Когда система работает на бизнес.
Компания ПРОКС

С перспективой развития

О свежих сервисах, которые регулярно создаются разработчиками, здесь не молчат, своевременно информируют о новинках, предлагают протестировать их в демо-доступе.

Это соответствует и самим принципам работы компании ПРОКС.

— У нас стабильная развивающаяся организация, которая идет в ногу со временем. Меняется реальность, и мы подстраиваемся под существующую действительность. Сами идем вперед, и позволяем своим клиентам не стоять на месте. Появляются новые сервисы, новые продукты, это очень интересно, — говорит Ирина Гайворонских.

В Компании «ПРОКС» можно получить полный спектр услуг, начиная от открытия юридического лица, подключение к сервисам по сдаче отчетности, проверке компаний, автоматизации бизнеса, заканчивая квалифицированной экспертной поддержкой.

Когда система работает на бизнес.
Когда система работает на бизнес.
Компания ПРОКС

Компания ПРОКС

ул. Пролетарская, 90

ул. Взлетная, 65

+7 (3852) 505−444

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