Какой должна быть высота письменного стола

Высота стола — это одна из головоломок об офисной эргономике. Знаете ли вы, что высота письменного стола может стать причиной болей и ломоты в спине, плечах и ногах даже после того, как вы покинете офис? Если вы когда-нибудь заканчивали долгий рабочий день и обнаруживали, что ваши плечи, шея или локти напряжены, вы понимаете, о чем речь.

Эргономичная высота стола поможет вам расположиться и комфортно и сосредоточиться на выполнении поставленной задачи. Секрет в том, чтобы найти оптимальные значения, соответствующие вашему росту и весу, и команда Экспресс Офис готова в этом помочь. Наша компания уделяет особое внимание эргономике и качеству изделий. У нас вы можете купить письменный стол в офис недорого и с доставкой по всей России.

Итак, вот что вам нужно знать.

Как рассчитать эргономичную высоту рабочего стола?

Стандартная высота стола для компьютерного офисного стола по ГОСТу составляет 70-80 см. Однако такая высота подходит далеко не всем. Поскольку 70-80 см — это средний показатель, люди более низкого или более высокого роста могут столкнуться с трудностями. Поэтому прежде необходимо выбрать тип изделия, который подходит именно вам.

Работаем стоя или сидя?

Стол для работы стоя избавит от необходимости беспокоиться о высоте. Например, человеку ростом в 160 см будет некомфортно за одним столом с человеком ростом в 190 см. Однако эти два человека без проблем разделят рабочее пространство на столе, предназначенном для работы стоя.

Прерывание длительных периодов сидения с помощью стола для работы стоя — это не только забота о вашем здоровье, но и борьба со скукой. Длительное пребывание в одном и том же положении вызывает у многих желание встать и подвигаться, и такое изделие позволяет сделать это.

Для работников, предпочитающих работать сидя, оптимальным вариантом будут изделия с регулируемой высотой. Их можно подгонять по мере необходимости до нужных вам параметров. Обычные столы, с другой стороны, не так универсальны. Используя регулируемый по высоте стол для работы стоя, вы можете выбирать, когда вы хотите воспользоваться преимуществами стоячей работы для здоровья, а когда лучше сидеть.

В целом, команда Экспресс Офис рекомендует устанавливать в офисах как минимум один стол для работы стоя, чтобы все сотрудники могли время от времени менять положение тела и работать максимально эффективно.

Подбираем высоту

Главный принцип, который следует запомнить, заключается в том, что ваши руки должны лежать прямо на столе и подлокотниках, сгибаясь в локте примерно на 90 градусов, под прямым углом. Оптимальная высота письменного стола должна помочь сохранить эту позу, чтобы вы не поддавались желанию сутулиться. В таблице ниже приведены оптимальные показатели для разного роста:

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