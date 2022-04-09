Сюрприз. Kinder с сальмонеллой попал на полки российских магазинов

В Роспотребнадзор поступили сведения о наличии сальмонеллы в некоторых продуктах Kinder, сообщила пресс-служба ведомства.

Роспотребназдор приводит список подозреваемых сладостей:

Kinder happy moments,

Kinder circus,

Kinder mix,

Kinder uovo maxi,

schokobons,

Mix cross cat kinder,

Happy snack.

Ведомство принимает все меры по выявлению и изъятию из оборота опасной продукции.

Сальмонелла — это бактерия, которая может вызвать сальмонеллез. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание и интоксикация организма, нарушение тонуса сосудов, возможно развитие почечной недостаточности.

Симптомы

Пациент сталкивается с резким повышением температуры тела, головной болью, спазмами в животе, рвотой, частыми позывами в туалет.

Также эта бактерия может стать причиной и других кишечных заболеваний.