Сюрприз. Kinder с сальмонеллой попал на полки российских магазинов

Роспотребназдор приводит список подозреваемых сладостей:
- Kinder happy moments,
- Kinder circus,
- Kinder mix,
- Kinder uovo maxi,
- schokobons,
- Mix cross cat kinder,
- Happy snack.
Ведомство принимает все меры по выявлению и изъятию из оборота опасной продукции.
Сальмонелла — это бактерия, которая может вызвать сальмонеллез. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание и интоксикация организма, нарушение тонуса сосудов, возможно развитие почечной недостаточности.
Симптомы
Пациент сталкивается с резким повышением температуры тела, головной болью, спазмами в животе, рвотой, частыми позывами в туалет.
Также эта бактерия может стать причиной и других кишечных заболеваний.