9 апреля
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Потребитель

Сюрприз. Kinder с сальмонеллой попал на полки российских магазинов

В Роспотребнадзор поступили сведения о наличии сальмонеллы в некоторых продуктах Kinder, сообщила пресс-служба ведомства.

Конфеты.
Конфеты.
CC0

Роспотребназдор приводит список подозреваемых сладостей:

  • Kinder happy moments,
  • Kinder circus,
  • Kinder mix,
  • Kinder uovo maxi,
  • schokobons,
  • Mix cross cat kinder,
  • Happy snack.

Ведомство принимает все меры по выявлению и изъятию из оборота опасной продукции.

Сальмонелла — это бактерия, которая может вызвать сальмонеллез. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание и интоксикация организма, нарушение тонуса сосудов, возможно развитие почечной недостаточности.

Симптомы

Пациент сталкивается с резким повышением температуры тела, головной болью, спазмами в животе, рвотой, частыми позывами в туалет.

Также эта бактерия может стать причиной и других кишечных заболеваний.

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