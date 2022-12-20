Когда окончательно отключится известный браузер, рассказали в Microsoft

Отключение IE произойдет одновременно с очередным обновлением нового браузера Microsoft Edge.
Пользователям в компании советуют перейти на Edge до отключения, а также удалить ярлыки и иные ссылки, которые ведут на Internet Explorer.
Браузер продолжит работу на системах Windows 7 некоторых корпоративных клиентов Microsoft, Windows 8.1, корпоративных версиях Windows 10 LTSC, Windows 10 IoT, а также серверных редакциях.
Ранее стало известно, что продукты Microsoft снова появились в российских магазинах.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!