27 июня
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Потребитель

Россияне бросились устанавливать пиратскую версию Windows

Количество запросов в российском сегменте Google по установке пиратских версий операционной системы (ОС) Windows увеличилось за последние 90 дней на 80−250% в зависимости от формулировки, сообщает «Коммерсантъ».

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер.
СС0.

За последнюю неделю в сети также стали в 47 раз чаще искать Windows 10 Media Creation Tool, сообщает издание. До этого россиянам запретили скачивать ОС с официального сайта Microsoft.

Новых поставок «коробочных» ОС от Microsoft нет, а запасов хватит на несколько месяцев, заявил директор по развитию электронных сервисов и программных решений «Марвел-Дистрибуция» Игорь Мартюшев. Мартюшев отметил, что у потребителей пока не возникает проблем с регистрацией и активацией системы, но в случае юрлиц доступ зависит от нахождения под санкциями.

Источник издания на IT-рынке уточнил — использовать купленную «коробочную» версию Windows или ноутбук с предустановленной ОС сейчас можно только если пользователь при регистрации укажет другую страну, не Россию и не Белоруссию, указывает Газета.Ru.

В службе поддержки «М.Видео» по Москве и Московской области рассказали, что у них уже закончились электронные и коробочные версии Windows.

Разработчики отечественных ОС на фоне проблем с доступом к Windows заявляют о росте спроса. Между тем в мае на российском софте не удалось запустить «Правосудие».

Ранее Microsoft объявила о постепенном сворачивании бизнеса в России. Между тем сообщалось, что российские власти подумывают легализовать использование пиратских программ.

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