17 ноября
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Потребитель

«Кола Бочкари» вошла в число 100 лучших товаров России

Летние новинки — Cola, Orange и Citrus от компании «Бочкари», только появившись на рынке, завоевали не только любовь покупателей, но и награды, и высокие оценки ведущих экспертов.

Cola.
Cola.
Компания «Бочкари»

В сентябре были подведены итоги конкурса «Лучший алтайский продукт», в котором эти напитки получили свои первые награды — золотую медаль и звание лауреата конкурса.

Это дало право участвовать в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России» где они так же получили высокие оценки и звание победителя конкурса.

Эксперты продегустировали алтайские напитки в новой линейке Bochkari, высоко оценив их вкус и качество.

Технологи компании долго работали над рецептурами, подбирали ингредиенты, добивались «того самого вкуса».

Это долгий и непростой процесс, но результат стоил того. За короткий срок бочкаревская Cola полюбилась потребителям и теперь занимает лидирующее место в рейтинге продаж. Сегодня она представлена на полках большинства торговых сетей Алтайского края.

Напомним, что в новую линейку Bochkari входят три напитка: Cola Bochkari, Orange Bochkari и Citrus Bochkari («Кола Бочкари», «Оранж Бочкари», «Цитрус Бочкари»). Напитки приготовлены на натуральном сахаре, без использования сахарозаменителей, на основе артезианской воды из собственных источников.

Справка

В 2022 году ежегодной всероссийской общественно-государственной акции в области качества «100 лучших товаров России» исполняется 25 лет. Конкурс проводится при непосредственном участии территориальных органов Госстандарта России. В 2022 году во всероссийском этапе принимали участие около 1 тыс. компаний со всей страны, представившие 1,6 тыс. товаров. Только в категории «Продовольственные товары» жюри оценивало 627 образцов.

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