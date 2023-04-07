7 апреля
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Потребитель

Кол-центр «Росводоканал Барнаул» принял более 30 000 звонков от абонентов с начала года

Кол-центр барнаульского водоканала подвел итоги взаимодействия с абонентами за три месяца 2023 года. Статистика показала, что специалисты информационно-справочной службы приняли и обработали более 30 000 звонков.

Кол-центр.
Кол-центр.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Каждый год мы наблюдаем увеличение числа обращений. За первый квартал мы приняли примерно на 7 000 звонков больше, чем за январь-март 2022 года. Почти 22 000 раз абоненты обращались за консультацией по вопросам деятельности предприятия, более 3 000 раз спрашивали про замену и поверку приборов учета, 1 675 раз жители города и пригорода сообщали о засорах на сетях канализации, 102 раза задавали вопросы по качеству воды, — рассказала начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.

Также специалисты кол-центра отмечают, что обычно тематика обращений зависит от сезона. Например, в теплый период времени большое число звонков поступает по вопросам получения техусловий для подключения, корректировки давления воды в кранах. Однако в любое время года актуальны вопросы о передаче показаний счетчиков, поверке приборов учета, сообщения об открытых колодцах.

Справка: кол-центр барнаульского водоканала был создан в 2010 году. За время существования подразделения сотрудники ответили более чем на 2,25 млн звонков жителей города и пригорода.

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