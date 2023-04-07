Кол-центр «Росводоканал Барнаул» принял более 30 000 звонков от абонентов с начала года

Каждый год мы наблюдаем увеличение числа обращений. За первый квартал мы приняли примерно на 7 000 звонков больше, чем за январь-март 2022 года. Почти 22 000 раз абоненты обращались за консультацией по вопросам деятельности предприятия, более 3 000 раз спрашивали про замену и поверку приборов учета, 1 675 раз жители города и пригорода сообщали о засорах на сетях канализации, 102 раза задавали вопросы по качеству воды, — рассказала начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.
Также специалисты кол-центра отмечают, что обычно тематика обращений зависит от сезона. Например, в теплый период времени большое число звонков поступает по вопросам получения техусловий для подключения, корректировки давления воды в кранах. Однако в любое время года актуальны вопросы о передаче показаний счетчиков, поверке приборов учета, сообщения об открытых колодцах.
Справка: кол-центр барнаульского водоканала был создан в 2010 году. За время существования подразделения сотрудники ответили более чем на 2,25 млн звонков жителей города и пригорода.