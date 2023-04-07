Кол-центр «Росводоканал Барнаул» принял более 30 000 звонков от абонентов с начала года

Каждый год мы наблюдаем увеличение числа обращений. За первый квартал мы приняли примерно на 7 000 звонков больше, чем за январь-март 2022 года. Почти 22 000 раз абоненты обращались за консультацией по вопросам деятельности предприятия, более 3 000 раз спрашивали про замену и поверку приборов учета, 1 675 раз жители города и пригорода сообщали о засорах на сетях канализации, 102 раза задавали вопросы по качеству воды, — рассказала начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.