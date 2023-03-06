Коммунальный сюрприз. Кто в Алтайском крае получит перерасчет за 2022 год в ЖКХ-квитанции

1 Откуда взялся перерасчет за предыдущий год — раньше же его не делали?

Все дело в постановлении правительства РФ от 3 февраля 2022 года № 92. Оно вступило в силу 1 сентября того же года и изменило подход к оплате коммунальных ресурсов на СОИ — на содержание общего имущества.

Отныне в первом квартале года, следующего за расчетным, управляющие компании и ТСЖ будут делать жильцам перерасчет по СОИ. То есть до 1 апреля людям сделают доначисление за весь сверхнормативный объем коммунальных ресурсов на СОИ, потребленный за 2022 год.

«Подорожавшая перед новогодними праздниками коммунальная квитанция для некоторых может стать еще дороже», — считает Людмила Суслова, депутат краевого заксобрания и руководитель партийного проекта «Коммунальный дозор».

Однако у других жильцов перерасчета не будет. Почему?