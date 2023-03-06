Коммунальный сюрприз. Кто в Алтайском крае получит перерасчет за 2022 год в ЖКХ-квитанции

Все дело в постановлении правительства РФ от 3 февраля 2022 года № 92. Оно вступило в силу 1 сентября того же года и изменило подход к оплате коммунальных ресурсов на СОИ — на содержание общего имущества.
Отныне в первом квартале года, следующего за расчетным, управляющие компании и ТСЖ будут делать жильцам перерасчет по СОИ. То есть до 1 апреля людям сделают доначисление за весь сверхнормативный объем коммунальных ресурсов на СОИ, потребленный за 2022 год.
«Подорожавшая перед новогодними праздниками коммунальная квитанция для некоторых может стать еще дороже», — считает Людмила Суслова, депутат краевого заксобрания и руководитель партийного проекта «Коммунальный дозор».
Однако у других жильцов перерасчета не будет. Почему?
Перерасчет делается, во-первых, в тех домах, где стоит общедомовой счетчик. Во-вторых, там, где потребление воды и прочих ресурсов на СОИ рассчитывают по нормативу — есть такой отдельный региональный норматив на содержание общего имущества.
Краевая инспекция стройжилнадзора напоминает: объем коммунальных ресурсов (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение), потребляемых на СОИ, — это разница между показаниями общедомового прибора учета и квартирным потреблением.
А вот в тех домах, где приняли решение о распределении «СОИ» по показаниям общедомового счетчика (а не по нормативу), перерасчета не будет.
Важно понимать: если в доме весь год платили по нормативу, а потребляли ресурсы сверхнормативно, то при корректировке по итогам года увеличится общая сумма в платежном документе, разъяснили в краевой инспекции.
По оценкам гендиректора «Системы Город» Натальи Кудачиной, перерасчет коснется, скорее всего, лишь примерно 10% многоквартирных домов Барнаула.
По ее словам, осенью 2022 года многие управляющие компании объяснили жильцам: если они не хотят получать корректировки после Нового года, надо проголосовать за расчеты по фактическому потреблению — то есть уйти от нормативов на СОИ.
И большинство, то есть около 90% многоквартирных домов Барнаула за это проголосовали.
По фактическому потреблению циферки в графе, скажем, холодное водоснабжение-СОИ определяют так. Из показания общедомового счетчика вычитают кубы всех квартир и нежилых помещений. Разницу «раскидывают» между всеми пропорционально площади помещения.
По нормативу история более сложная. Жильцам нельзя было предъявить к оплате больше норматива-СОИ. Платеж поступал на счет управляющей компании, а сама УК рассчитывалась с поставщиком ресурса (например, с «Водоканалом») по общему счетчику.
Если общий счетчик накрутил больше сумм нормативов, УК доплачивала ресурсовику из своего кармана. И чтобы не разориться, была вынуждена искать причины потерь в доме. Если меньше, УК получала дополнительный доход.
Правительство, приняв постановление № 92, изменило концепцию. Теперь жильцы многоквартирных домов обязаны оплачивать весь объем ресурсов, использованных на содержание общего имущества.
«"Хвост», который мог остаться, больше не будет уходить на убытки управляющей компании", — объяснила Людмила Суслова. Как это будет происходить на практике, рассказал «РосКвартал».
- Если показания общедомового счетчика больше, чем сумма норматива за год, тогда управляющая организация доначислит плату собственникам помещений;
- если разница таких показаний отрицательная, то управляющая организация в квитанциях выставит ноль по коммунальным ресурсам на СОИ на весь отрицательный объем.
Впрочем, «счисления» (то есть уменьшения сумм), скорее всего, не будет ни у кого. Ведь те дома, у которых общий счетчик показывал меньше сумм нормативов, давно перешли на оплату по факту и отказались от нормативов на СОИ.
Это сложный вопрос. С одной стороны, документ вступил в силу 1 сентября — значит, распространять эти правила на предыдущие восемь месяцев незаконно и, стало быть, для перерасчета надо брать период с 1 сентября по 31 декабря.
«По-хорошему перерасчет может быть произведен с 1 сентября, а не за весь прошлый год», — считает и Людмила Суслова.
С другой стороны, сам Минстрой РФ дал другие разъяснения. Перерасчет производится за период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Это позицию он отразил, например, в письме от 3 февраля 2023 г. № 2872-ОГ/00.
При этом чиновники Минстроя РФ всегда добавляют, что их разъяснения не являются нормативными правовыми актами. По данным altapress.ru, мнения управляющих компаний в Барнауле разделились и окончательного решения еще нет. Одни хотят сделать перерасчет с 1 сентября, другие — за весь 2022 год.
Нет, дополнительной квитанции не будет. Перерасчет и в этом году, и в последующие будет отражен в едином платежном документе.
«В квитанции есть графа — перерасчет. Там будет стоять „итого к оплате“. На оборотной стороне квитанции можно будет прочесть объяснение, с чем связан перерасчет», — рассказала Наталья Кудачина.
Перерасчет будет сделан по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению. Отопления это не касается. Суммы же зависят от того, каков был объем сверхнормативного потребления.
По предварительным оценкам, сумма перерасчета в Алтайском крае не будет значительной.
В Госдуме посчитали, что в некоторых регионах платеж с учетом перерасчета возрастет незначительно (например, в Кемеровской области — на 4,5%), в других рост будет более существенный: в Башкортостане, например, на 20−50%.
На этот счет тоже есть разъяснения Минстроя РФ — письмо от 20 февраля 2023 года № 8873-МС/04. Согласно этому письму, перерасчет предъявят всем собственникам, и бывшему, и новому. Цитируем.
«Если в течение календарного года корректировки произошла смена собственника помещения, исполнитель (управляющая компания. — Прим. Altapress.ru) осуществляет перерасчет размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании на СОИ, каждому собственнику за расчетные периоды в году корректировки, в которые у каждого собственника возникала обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с положениями ст. 153 ЖК РФ».
Людмила Суслова полагает, что изменения не мотивируют управляющие компании экономить. Раньше для того, чтобы сверхнорматива не оставалось, они старались вовремя ликвидировать аварии, контролировать показания индивидуальных счетчиков, брать во внимание при распределении показания нежилых помещений.
«Мы лишаемся экономического рычага для мотивации УК к экономии ресурсов. Зачем что-то делать, если люди и так оплатят коммунальные ресурс на СОИ по показаниям общедомовых приборов учета?», — поясняет Суслова.
Да, были и нерадивые УК, продолжает депутат, которые копили свои убытки, а потом либо уходили в банкротство, либо платили по судебным искам, поданным ресурсовиками. Но в целом, механизм мотивации работал, а сейчас его фактически ликвидировали.
Так или иначе — к этому новшеству придется привыкнуть. Или на общем собрании проголосовать за переход на оплату по фактическому потреблению — чтобы не было сюрпризов в первом квартале года.