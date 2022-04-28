Компания малой авиации на Алтае прекратила полеты внутри региона, несмотря на субсидирование

Авиакомпания «СиЛА» приостановила выполнение рейсов из Горно-Алтайска в Кош-Агач и Усть-Коксу.

Отменены все майские рейсы, июнь остается под вопросом, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на авиакомпанию. Причина — отсутствие субсидий на выполнение полетов.

По информации источников издания, знакомых с ситуацией, субсидирование осталось, но авиакомпанию не устраивают его объемы. Речь идет о сумме около 60 млн рублей, и эти средства предусмотрены в бюджете на этого год. Такая сумма «СиЛА» больше не устраивает.

Рейсы внутри региона выполнялись трижды в неделю, с 1 мая ожидался переход на ежедневные полеты. Стоимость билетов варьировалась от 1800 до 2700 рублей.

Напомним, 28 апреля в аэропорту Горно-Алтайска приземлился первый чартерный рейс из Екатеринбурга с туристами. Встретили гостей красиво, пропустив под водной аркой.