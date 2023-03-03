КПК «АС ФИНАНС»: позитивные итоги 2022 года

В минувшем 2022 году в экономике России наблюдался спад, вызванный специальной военной операцией, но российский сектор кредитной кооперации доказал устойчивость к ударам и в настоящее время восстановление экономики ещё больше способствует качеству работы КПК.

Сегодня на самые актуальные вопросы развития кооперация в нашем регионе и об итогах работы кредитно-потребительского кооператива «АС Финанс» за минувший год ответит Председатель КПК Дерягина Ирина Андреевна.

— В 2022 году нам исполнилось 7 лет, не смотря на все трудности в стране мы завершили 2022 год с положительной динамикой по основным показателям (портфель сбережений, портфель займов, паевой фонд, резервный фонд, членские взносы, активы, прибыль). Положительный финансовый результат КПК увеличился на 19,6%.

— Что добавляет КПК «АС Финанс» привлекательности и авторитета?

— Помимо основной деятельности, наш кооператив ведет активную социальную политику. В такой тяжелый период хочется поддержать самые незащищенные слои общества детей и стариков. Наш КПК принимал участие в различных благотворительных проектах. Прибыль по итогам года, особенно в кризисный период, доказывает устойчивое финансовое положение кооператива.

Диаграмма 1. Фото: КПК «АС ФИНАНС».

— Как Ваши слова подтвердить статистикой?

В 2022 году портфель сбережений увеличился на 3,2% по отношению к 2021 году. Массового оттока средств не наблюдалось. Это говорит о высокой степени доверия пайщиков кооперативу. Выплаты компенсаций по принятым сбережениям производились точно в срок. Портфель выданных займов в 2022 году увеличился на 0,3%.

— Как удается сохранить собираемость платежей у заемщиков?

— Проверка новых заемщиков проводится в кооперативе тщательным образом, с привлечением всех доступных современных средств. Решение о выдаче займов принимается на заседаниях комитета по займам. Члены комитета на основании предоставленных документов, определяют платежеспособность заемщиков, их имущественное состояние, финансовое состояние. Так же контролируется целевое использование заемных средств. Наши пайщики должны чувствовать себя уверенно.

Диаграмма 2. Фото: КПК «АС ФИНАНС».

— Чем обеспечены дополнительные гарантии безопасности для пайщиков?

— Стабильное развитие КПК безусловно зависит от доверия наших пайщиков, и мы этим доверием дорожим. В 2022 году активы остались на прежнем уровне. Собираемость по членским взносам в 2022 году увеличилась на 26%. Резервный фонд кооператива остался без изменений. По итогам 2022 года кооператив успешно прошел выездную проверку СРО, а также ежегодную аудиторскую проверку.

Паевой и резервный фонд формируется по нормативам Центрального Банка и влияет на соблюдение финансовых нормативов.

Диаграмма 3. Фото: КПК «АС ФИНАНС».

КПК «АС Финанс» имеет прямое членство в Саморегулируемой организации «Кооперативные финансы», ответственность КПК перед пайщиками застрахована в Некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования».

Отчетность в Центральный Банк по денежным средствам предоставляется ежемесячно, по финансовым нормативам — ежеквартально, которая полностью соответствует нормам и требованиям Центрального Банка.

Положительный результат работы КПК «АС Финанс» по итогам года в очередной раз подтверждает, что солидность и серьезный опыт работы на финансовом рынке идут нога в ногу с уважением и доверием пайщиков.

Кредитный потребительский кооператив «АС ФИНАНС». ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК «АС ФИНАНС» состоит в саморегулируемой организации Кооперативные Финансы. Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в НКО «МОВС». С подробной информацией можно ознакомится в офисах КПК «АС ФИНАНС». Услуга предоставляется членам КПК. При вступлении в кооператив уплачиваются Вступительный и Обязательный взносы по 100 рублей. Телефон: 8−800−303−7777. Сайт: асфинанс-сбережения.рф