Краевые власти грозятся привлечь к ответственности муниципалов, оставивших людей без тепла

Андрей Голубцов, замруководителя краевого Минстройтранса, заявил, что глав муниципалитетов привлекут к ответственности, если те не обеспечат своевременную подачу тепла потребителям. Между тем, в ряде муниципалитетов люди все-таки мерзнут и отопления не получают.

На 12 октября, по данным Минстройтранса, к отоплению подключили 90% жилых домов и соцучреждений края, основные работы по подготовке к отопительному сезону завершены, сообщили в правительстве края.

В некоторых населенных пунктах региона все еще ремонтируют котельные, которые не влияют на подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы. В качестве примера приводится Змеиногорск, где ведут монтаж новой модульной котельной, при этом старый источник тепла также подготовлен к зиме и начнет работу с 15 октября, также сообщает официальный сайт.

При этом источники altapress.ru приводили сведения, что в Змеиногорске на 10 октября не работала ни одна котельная и в квартирах было очень холодно.

В правительстве обрисовали ситуацию и в проблемном Каменском районе: там сейчас работают все 35 котельных. Однако новый тариф, утвержденный на территории Камня-на-Оби, по-прежнему заниженный. Прохождение отопительного периода в городе будет, как и раньше, находиться под контролем правительства Алтайского края. Чрезвычайной ситуации позволит избежать краевой резервный запас угля — на площадке в районе он составляет 3,5 тыс. тонн.

Тех глав, которые не обеспечат подачу тепла после установления среднесуточной температуры ниже +8 градусов на протяжении пяти дней, по словам чиновника, привлекут к ответственности, подчеркнул Андрей Голубцов.

Какова именно мера ответственности в правительстве не сообщается. В последние годы российские СМИ регулярно рассказывали истории, как за срыв отопительного сезона главы были привлечены к уголовной ответственности за халатность, а также по факту оказания услуг (в данном случае коммунальных), не отвечающих требованиям безопасности.