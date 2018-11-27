Кого и как накажут за плохую уборку снега у дома

Убирать придомовую территорию многоквартирных домов от снега и наледи, очищать крыши обязаны управляющие организации — УК и ТСЖ. Если они этого не делают, их могут оштрафовать. Причем штраф может «прилететь» как от жилинспекции, так и от мэрии.

Кто отвечает за уборку?

В случае многоквартирных домов все просто. За состояние общедомовой территории (двора) и общего имущества (крыши, козырьки, балконы) отвечают управляющие организации — УК и ТСЖ. И за уборку снега, очистку от наледи отвечают тоже они.

По мере необходимости управляющая организация должна участить выход дворников и техники для уборки придомовых территорий, пояснили в Госинспекции Алтайского края.

Управляющие компании и ТСЖ должны обратить внимание и на состояние крыш, принять меры по предупреждению и выставлению ограждений в возможных местах схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций. В общем, они за все это отвечают. Их и накажут.

Барнаул. Снег. Altapress.ru.

Что будет за нарушение?

В краевой госинспекции пояснили, что при выявлении нарушений, связанных с ненадлежащим выполнением обязанности по уборке придомовой территории от снега и наледи, управляющие организации могут быть привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КодАП.

Должностное лицо могут оштрафовать на 50−100 тыс. рублей или даже дисквалифицировать на 3 года. Штраф для юрлица (самой УК) 250−300 тыс. рублей. Мало не покажется.

Для товариществ собственников жилья (ТСН, ЖСК) КоАП предусматривает административную ответственность по статье 7.22: штраф для должностных лиц 4‑5 тыс. рублей, для юрлица — 40−50 тыс.

А город добавит

Между тем, если территорию не убирают, добавить нерадивой УК может и мэрия — если, конечно, выявит нарушения правил благоустройства. Это происходит регулярно

К примеру, в марте 2018 году специалист администрации Железнодорожного района Барнаула проверил, как соблюдает правила благоустройства УК «Лидер». Специалист увидел: очистка придомовой территории дома на ул. Новороссийская, 9 не организована. Сотрудник мэрии усмотрел нарушение, составил акт и выписал штраф — 5 тыс. рублей.

УК попыталась оспорить штраф в суде. Ее представитель объяснил, что во время проверки еще был обильный снегопад. Но ничего не добилась.

Из «Правил благоустройства Барнаула»