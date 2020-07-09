Курочка по зернышку клюет. Житель края пытается доказать в суде неосновательное обогащение своей УК

Загадка шести лампочек
«За шесть лампочек в подъезде я плачу ненамного меньше, чем за те же шесть лампочек у себя в квартире. Но в подъезде лампочки на 20 квартир, а у меня есть еще и компьютер, холодильник, плита и т.п.», — объясняет Олег Нечаев.
Неладное он заподозрил в 2017 году. До 1 января за электричество на содержание общего имущества (СОИ) он платил немного: к примеру, за декабрь 2016-го — всего 6,58 рублей.
Собственно, крупным счетам за свет на лестничных площадка взяться было неоткуда. Дом у Нечаева (что на ул. Липового, 64 в Бийске) пятиэтажный, без лифта. Лампочки в подъездах энергосберегающие да еще и с датчиками движения.
Однако в январе 2017 года счет возрос в 25 раз (!) — до 155 рублей. При тех же шести лампочках в подъездах.
Началось с добрых намерений
Резко возросший счет за освещение подъездов Нечаеву и его соседям пришел после смелых жилищно-коммунальных экспериментов тогдашнего главы Минстроя РФ Андрея Чибиса (ныне губернатора Мурманской области).
До 2017 года расчет платы за лампочки в подъездах был более-менее простым. Из показания коллективного (общего) счетчика вычитали киловатт-часы (или кубометры) всех квартир. То, что получалось в итоге, «раскидывали» между всеми.
Но правительство РФ решило, что это не работает. И все усложнило — правда, с благими целями. С 1 января 2017 года оно придумало, как создать управляющим компаниям стимулы для усердной работы по обслуживанию домов.
С хороших намерений, как водится, и начались проблемы.
Логика экспериментаторов
Чиновники придумали такой ход. Чтобы рассчитать расходы «на подъезды», надо использовать средний показатель — норматив потребления коммунальной услуги на СОИ. В чем идея?
Жильцы платят за подъезды по этому нормативу. Деньги идут на счет управляющей компании. А сама «управляшка» (внимание!) рассчитывается с энергетиками по общему счетчику. При всех сценариях у нее появится интерес к хорошей работе, считали чиновники.
Сценарий первый: общий счетчик накрутит больше норматива. Эффект: УК побежит устранять причины перерасхода, иначе она разорится.
Сценарий второй: общий счетчик накрутит меньше. Эффект: УК положит себе в карман дополнительный доход.
Такой же подход использовали, естественно, и для расчета платы за воду (на СОИ).
В 2019 году Чибис ушел в губернаторы. А многие дома, занимавшиеся ресурсосбережением (вроде дома Олега Нечаева), до сих пор пребывают в интересном положении.
Лучше работать не стала
По расчетам Олега Нечаева, в 2017 году его дом заплатил управляющей компании «Доверие» сверх коллективного счетчика 75 тыс. рублей (исходя из нормативов).
Потом краевые власти дважды пересчитывали и уменьшали норматив на СОИ. Переплата в доме Нечаева тоже сократилась. Но не исчезла. В 2018—2019 годах она составила 44−46 тыс. рублей. А за пять месяцев 2020-го — почти 12 тыс.
Между тем, УК «Доверие» лучше работать не стала — зачем что-то менять, если деньги и так капают?
«Предписания по устранению нарушений, которые выдала жилинспекция, как и представления прокуратуры УК до сих пор не исполнила, наша УК работает только себе на карман», — считает Нечаев.
«Работает себе на карман»
Надо сказать, что переплата каждой квартиры за лампочки в подъезде, в общем-то, невелика. Сейчас Нечаев платит за это по 50 рублей в месяц, мог бы — 12 рублей (если по общему счетчику).
Вероятно, жильцы экономных домов этой переплаты даже не замечают. Ну, и ничего не предпринимают.
А курочка по зернышку клюет. Собеседник altapress.ru обращает внимание: УК «Доверие», у которой, по данным инспекции стройжилнадзора 28 домов, за год может получить, не напрягаясь, излишек в сумме около 1 млн рублей именно за счет платы по нормативам.
«Причем с этих сумм управляющая компания не платит НДС и налог на прибыль, так как они не подлежат налогообложению», — объясняет Нечаев со ссылкой на несколько статей Налогового кодекса.
Впрочем, дело, как оказалось, еще и в том, как трактуют новые правила управляющие компании и надзорные ведомства.
Переписка с отфутболиванием
Олег Нечаев большую часть жизни проработал юрисконсультом (а еще при советской власти трудился в ОБХСС). Изучив нормативную базу, он пришел к выводу, что механизм должен работать так.
Если дом «нажег» за энергоснабжение в подъездах меньше, чем по нормативу, надо использовать показания коллективного счетчика. То есть считать по старому (как до 2017 года).
Причем для этого даже не нужно общее собрание проводить, уверен он. И вот после этого началась переписка с отфутболиванием.
Однотипные ответы
С середины 2017 года Нечаев пытается заставить свою УК начислять плату за СОИ по общедомовому счетчику. Та отписывается выдержками из законов.
При этом УК дважды согласилась с его расчетами и даже сделала перерасчет — зачла переплату в счет будущих платежей за текущий ремонт и содержание. Правда, только через полтора-два года.
И продолжает выставлять счета по нормативам.
Нечаев просил защитить свои нарушенные права инспекцию стройжилнадзора, губернатора, прокуратуру города и края и Генпрокуратуру России. Все надзорные ведомства отвечали однотипно: нарушений у управляющей компании нет.
«Включите ручное управление»
Ведомства не согласны с трактовкой Нечаева. Да, пишут они, можно рассчитывать платеж за СОИ по коллективному счетчику. Но для этого нужно провести общее собрание. А его дом собрание не провел.
В конце июня 2020 года Нечаев обратился с теми же просьбами и к президенту России. Он подробно изложил ситуацию и попросил Владимира Путина «включить режим ручного управления» и «прекратить бюрократический футбол».
«Надзорные органы создают условия для неосновательного обогащения управляющих компаний края, а это сотни миллионов рублей. И не только за счет жильцов, но и за счет государства, которому УК не платят налоги. Кроме того, людям переплачивают из бюджета субсидии и компенсации за оплату коммунальных услуг», — считает он.
В администрации президента его обращение приняли… И перенаправили генпрокуратуру и правительство края, где ему раньше уже отказали.
Вся надежда на суд
Вообще, начисления коммунальных платежей за последние годы сильно усложнились. Кажется, законы и распоряжения пишут так, чтобы люди, поломав голову, больше не пытались в них разобраться.
Надежда лишь на то, что истину установит суд. Нечаев говорит, что судебная практика подтверждает: прав он, а не ведомства.
Он подал иск в Бийский горсуд, где требует прекратить незаконные начисления, вернуть переплату, выплатить ему штраф и компенсацию за моральный ущерб.
«Представляют дураком за мои деньги»
На вопрос altapress.ru, чего он уперся и почему дом не провел общее собрание (раз уж надзорные ведомства на этом настаивают), Нечаев отвечает: для него это — дело принципа. Закон для всех одинаков и все обязаны его исполнять.
«У меня обостренное чувство справедливости. И мне не нравится (да, думаю, и вам, когда меня пытаются представить дураком, и при этом за мои же деньги», — объясняет он.
Ближайшее по времени заседание суда состоится 10 июля — возможно, в этот день судья уже вынесет какое-то решение.