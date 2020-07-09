Курочка по зернышку клюет. Житель края пытается доказать в суде неосновательное обогащение своей УК

Житель Бийска Олег Нечаев и его соседи по дому несколько лет бьются за то, чтобы не переплачивать за лампочки в подъездах. Жильцы сделали все, чтобы экономить. Но пока на этой экономии зарабатывает только управляющая компания. «Не зарабатывает, а неосновательно обогащается», — уточняет собеседник altapress.ru. Это он и планирует доказать в суде.

Загадка шести лампочек

«За шесть лампочек в подъезде я плачу ненамного меньше, чем за те же шесть лампочек у себя в квартире. Но в подъезде лампочки на 20 квартир, а у меня есть еще и компьютер, холодильник, плита и т.п.», — объясняет Олег Нечаев.

Неладное он заподозрил в 2017 году. До 1 января за электричество на содержание общего имущества (СОИ) он платил немного: к примеру, за декабрь 2016-го — всего 6,58 рублей.

Собственно, крупным счетам за свет на лестничных площадка взяться было неоткуда. Дом у Нечаева (что на ул. Липового, 64 в Бийске) пятиэтажный, без лифта. Лампочки в подъездах энергосберегающие да еще и с датчиками движения.

Однако в январе 2017 года счет возрос в 25 раз (!) — до 155 рублей. При тех же шести лампочках в подъездах.

Счетчик СС0

Началось с добрых намерений

Резко возросший счет за освещение подъездов Нечаеву и его соседям пришел после смелых жилищно-коммунальных экспериментов тогдашнего главы Минстроя РФ Андрея Чибиса (ныне губернатора Мурманской области).

До 2017 года расчет платы за лампочки в подъездах был более-менее простым. Из показания коллективного (общего) счетчика вычитали киловатт-часы (или кубометры) всех квартир. То, что получалось в итоге, «раскидывали» между всеми.

Но правительство РФ решило, что это не работает. И все усложнило — правда, с благими целями. С 1 января 2017 года оно придумало, как создать управляющим компаниям стимулы для усердной работы по обслуживанию домов.

С хороших намерений, как водится, и начались проблемы.

Квитанция. ЖКХ. Павел Водопьянов

Логика экспериментаторов

Чиновники придумали такой ход. Чтобы рассчитать расходы «на подъезды», надо использовать средний показатель — норматив потребления коммунальной услуги на СОИ. В чем идея?

Жильцы платят за подъезды по этому нормативу. Деньги идут на счет управляющей компании. А сама «управляшка» (внимание!) рассчитывается с энергетиками по общему счетчику. При всех сценариях у нее появится интерес к хорошей работе, считали чиновники.

Сценарий первый: общий счетчик накрутит больше норматива. Эффект: УК побежит устранять причины перерасхода, иначе она разорится.

Сценарий второй: общий счетчик накрутит меньше. Эффект: УК положит себе в карман дополнительный доход.

Такой же подход использовали, естественно, и для расчета платы за воду (на СОИ).

В 2019 году Чибис ушел в губернаторы. А многие дома, занимавшиеся ресурсосбережением (вроде дома Олега Нечаева), до сих пор пребывают в интересном положении.

Дворник , осужденный к исправительным работам. Елена Демина в biwork.ru

Лучше работать не стала

По расчетам Олега Нечаева, в 2017 году его дом заплатил управляющей компании «Доверие» сверх коллективного счетчика 75 тыс. рублей (исходя из нормативов).

Потом краевые власти дважды пересчитывали и уменьшали норматив на СОИ. Переплата в доме Нечаева тоже сократилась. Но не исчезла. В 2018—2019 годах она составила 44−46 тыс. рублей. А за пять месяцев 2020-го — почти 12 тыс.

Между тем, УК «Доверие» лучше работать не стала — зачем что-то менять, если деньги и так капают?

«Предписания по устранению нарушений, которые выдала жилинспекция, как и представления прокуратуры УК до сих пор не исполнила, наша УК работает только себе на карман», — считает Нечаев.

Кошелек. Доход. СС0

«Работает себе на карман»

Надо сказать, что переплата каждой квартиры за лампочки в подъезде, в общем-то, невелика. Сейчас Нечаев платит за это по 50 рублей в месяц, мог бы — 12 рублей (если по общему счетчику).

Вероятно, жильцы экономных домов этой переплаты даже не замечают. Ну, и ничего не предпринимают.

А курочка по зернышку клюет. Собеседник altapress.ru обращает внимание: УК «Доверие», у которой, по данным инспекции стройжилнадзора 28 домов, за год может получить, не напрягаясь, излишек в сумме около 1 млн рублей именно за счет платы по нормативам.

«Причем с этих сумм управляющая компания не платит НДС и налог на прибыль, так как они не подлежат налогообложению», — объясняет Нечаев со ссылкой на несколько статей Налогового кодекса.

Впрочем, дело, как оказалось, еще и в том, как трактуют новые правила управляющие компании и надзорные ведомства.

Справки , документы СС0

Переписка с отфутболиванием

Олег Нечаев большую часть жизни проработал юрисконсультом (а еще при советской власти трудился в ОБХСС). Изучив нормативную базу, он пришел к выводу, что механизм должен работать так.

Если дом «нажег» за энергоснабжение в подъездах меньше, чем по нормативу, надо использовать показания коллективного счетчика. То есть считать по старому (как до 2017 года).

Причем для этого даже не нужно общее собрание проводить, уверен он. И вот после этого началась переписка с отфутболиванием.

Документы , которые накопились в процессе судебных тяжб altapress.ru

Однотипные ответы

С середины 2017 года Нечаев пытается заставить свою УК начислять плату за СОИ по общедомовому счетчику. Та отписывается выдержками из законов.

При этом УК дважды согласилась с его расчетами и даже сделала перерасчет — зачла переплату в счет будущих платежей за текущий ремонт и содержание. Правда, только через полтора-два года.

И продолжает выставлять счета по нормативам.

Нечаев просил защитить свои нарушенные права инспекцию стройжилнадзора, губернатора, прокуратуру города и края и Генпрокуратуру России. Все надзорные ведомства отвечали однотипно: нарушений у управляющей компании нет.

Владимир Путин. kremlin.ru

«Включите ручное управление»

Ведомства не согласны с трактовкой Нечаева. Да, пишут они, можно рассчитывать платеж за СОИ по коллективному счетчику. Но для этого нужно провести общее собрание. А его дом собрание не провел.

В конце июня 2020 года Нечаев обратился с теми же просьбами и к президенту России. Он подробно изложил ситуацию и попросил Владимира Путина «включить режим ручного управления» и «прекратить бюрократический футбол».

«Надзорные органы создают условия для неосновательного обогащения управляющих компаний края, а это сотни миллионов рублей. И не только за счет жильцов, но и за счет государства, которому УК не платят налоги. Кроме того, людям переплачивают из бюджета субсидии и компенсации за оплату коммунальных услуг», — считает он.

В администрации президента его обращение приняли… И перенаправили генпрокуратуру и правительство края, где ему раньше уже отказали.

Судебные разбирательства. www.publicdomainpictures.net

Вся надежда на суд

Вообще, начисления коммунальных платежей за последние годы сильно усложнились. Кажется, законы и распоряжения пишут так, чтобы люди, поломав голову, больше не пытались в них разобраться.

Надежда лишь на то, что истину установит суд. Нечаев говорит, что судебная практика подтверждает: прав он, а не ведомства.

Он подал иск в Бийский горсуд, где требует прекратить незаконные начисления, вернуть переплату, выплатить ему штраф и компенсацию за моральный ущерб.

Суд. Pixabay.com

«Представляют дураком за мои деньги»

На вопрос altapress.ru, чего он уперся и почему дом не провел общее собрание (раз уж надзорные ведомства на этом настаивают), Нечаев отвечает: для него это — дело принципа. Закон для всех одинаков и все обязаны его исполнять.

«У меня обостренное чувство справедливости. И мне не нравится (да, думаю, и вам, когда меня пытаются представить дураком, и при этом за мои же деньги», — объясняет он.

Ближайшее по времени заседание суда состоится 10 июля — возможно, в этот день судья уже вынесет какое-то решение.