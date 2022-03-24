24 марта
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Потребитель

Магазины с фиксированными ценами хотят открыть в России

Торговые сети с фиксированными ценами могут открыть в России для продажи товаров первой необходимости, сообщает RT.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Автор идеи — уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Свое предложение она направила в Минпромторг и Минсельхоз.

Волынец отметила, что сейчас цены растут повсеместно и необоснованно. Поэтому она предлагает расписать регламент, по которому будут учреждаться и работать государственные сети с фиксированными ценами.

Продавать в таких магазинах планируется продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, а также товары без торговой наценки.

Волынец уверена, что это позволит обезопасить население от недобросовестно завышенных цен.

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