5 марта состоится лыжный марафон, посвященный 30-летию компании «Мария-Ра»

3 марта компания «Мария-Ра» отпразднует 30-летие со дня основания. В честь Дня рождения компания приготовила для своих покупателей много сюрпризов и мероприятий — юбилейные акции, масштабный розыгрыш призов. А для любителей активного отдыха на лыжне — запланировала долгожданный марафон на дистанцию 30 км.
Программа спортивного мероприятия
09:00 Старт юбилейного марафона (стартовая площадка Трассы здоровья, Змеиногорский тракт, 36).
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Разминка для гостей «На зарядку становись!».
Для участников марафона будут работать раздевалки, где лыжники смогут переодеться и оставить вещи. На дистанции будут организованы пункты питания (5 км и 12,5 км трассы), где можно будет согреться, выпив вкусного чая.
Всех, преодолевших дистанцию 30 км, в этот день на финише будут ждать подарки от компании «Мария-Ра» и ее партнеров.
«Мария-Ра» приглашает всех провести этот день активно и с пользой для здоровья — всей семьей покататься на лыжах в красивейшем лесу, погулять и подышать свежим воздухом, поучаствовать в конкурсах и спортивных активностях.
С «Мария-Ра» от здорового питания — до здорового образа жизни!