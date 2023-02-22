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5 марта состоится лыжный марафон, посвященный 30-летию компании «Мария-Ра»

Приглашаем принять участие в юбилейном лыжном марафоне, посвященном 30-летию компании «Мария-Ра», который состоится 5 марта на Трассе здоровья в г. Барнауле.

Информация о лыжном марафоне в честь 30-летия компании «Мария-Ра».
Информация о лыжном марафоне в честь 30-летия компании «Мария-Ра».
Источник: компания «Мария-Ра».

3 марта компания «Мария-Ра» отпразднует 30-летие со дня основания. В честь Дня рождения компания приготовила для своих покупателей много сюрпризов и мероприятий — юбилейные акции, масштабный розыгрыш призов. А для любителей активного отдыха на лыжне — запланировала долгожданный марафон на дистанцию 30 км.

Программа спортивного мероприятия
09:00 Старт юбилейного марафона (стартовая площадка Трассы здоровья, Змеиногорский тракт, 36).
10:00—17:00 Работа костровища с конкурсами и шарадами.
10:00—17:00 Работа кафе для марафонцев.
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Разминка для гостей «На зарядку становись!».
11:00—12:00 Веселая эстафета для детей и взрослых «Чемпионы алтайского леса».
13:00—14:00 Представление-сказка «Физкультура побеждает все».
15:00—16:00 Веселая эстафета для детей и взрослых.
16:10—16:30 Награждение горожан, активно ведущих и пропагандирующих здоровый образ жизни.

Информация о лыжном марафоне в честь 30-летия компании «Мария-Ра».
Информация о лыжном марафоне в честь 30-летия компании «Мария-Ра».
Источник: компания «Мария-Ра».

Для участников марафона будут работать раздевалки, где лыжники смогут переодеться и оставить вещи. На дистанции будут организованы пункты питания (5 км и 12,5 км трассы), где можно будет согреться, выпив вкусного чая.

Всех, преодолевших дистанцию 30 км, в этот день на финише будут ждать подарки от компании «Мария-Ра» и ее партнеров.

«Мария-Ра» приглашает всех провести этот день активно и с пользой для здоровья — всей семьей покататься на лыжах в красивейшем лесу, погулять и подышать свежим воздухом, поучаствовать в конкурсах и спортивных активностях.

С «Мария-Ра» от здорового питания — до здорового образа жизни!

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