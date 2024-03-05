Методы сварки углеродистых сталей: выбор правильного подхода с РТК

Углеродистые стали податливы сварке. Для недопущения дефектов соединений, выбирать метод ее проведения и расходные материалы нужно, учитывая тип сплава. Ключевое значение имеет объем углерода в химическом составе. При содержании до 0.25%, 0.6% или 2.14% вещества, выделяют низко-, средне-, высокоуглеродистые марки.

Методы сварки

Все указанные способы подходят для сваривания стального металлопроката, такого как углеродистая труба. При выборе любого решения, требуется тщательная подготовка поверхностей.

Аргонодуговая технология

Метод рекомендован для создания стыков, к которым предъявляются наиболее высокие требования. Процесс выполняют с помощью присадочных прутков. Сварочная проволока должна иметь увеличенный объем кремния, который станет уменьшать риск возникновения пор (снимать поверхностное напряжение при формировании сварочной ванны).

Технология подходит для образования корневого слоя у металлоконструкций с толстыми стенками при многопроходном соединении.

Сварка полуавтоматом в среде защитных газов

Механизированное сваривание производят при постоянном токе обратной полярности. При работе с тонкостенными изделиями, для формирования обратного валика без зачистки металла абразивами, применяют подкладки из керамики или меди. Область расплава защищают углекислым газом. Обязательна предварительная обработка стальных кромок.

Сварка автоматом под флюсом

Технология, по которой работают со сталью с малым содержанием углерода. Производительность в случае с высокоуглеродистыми составами будет низкая. Для создания качественных швов — удаления кислорода из сплава (раскисления), применяют низкоуглеродистые, марганцевые электроды, оксидные плавленые флюсы.

Газовая технология

Необходимость в предварительной обработке кромок зависит от их толщины. Особенности способа:

Для предупреждения возникновения хрупкости, в области нагрева выполняют завершающий отпуск;

Для уменьшения окисления, используют пламя с избыточным ацетиленом;

При работе с металлоизделиями небольшой толщины, флюс не применяют.

Метод подходит для сварки сталей со средним объемом углерода — при помощи низкоуглеродистых расходных материалов. При сваривании сплавов с малым содержанием химического вещества, устанавливают сварочное пламя с небольшим избытком ацетилена (нормальное).

Дуговая ручная методика

Универсальный способ. Расходники — электроды с повышенным коэффициентом наплавки (низким объемом углерода и легирующими компонентами). Марку расходных материалов выбирают с учетом вида сплава и назначения металлопроката. При работе со средне- и высокоуглеродистыми сталями, силу тока уменьшают. При малом содержании углерода в металле, сварку проводят на удобных, в том числе максимальных, рабочих режимах.

Подготовка углеродистой стали

Сваривать высоко- и среднеуглеродистые составы нужно после нагрева поверхностей. Оптимальную степень нагревания можно рассчитать, учитывая толщину проката и эквивалент углерода, или посмотреть в нормативной документации. Для снижения скорости остывания шва, может понадобиться сопутствующая термообработка.

Низкоуглеродистые стали не прогреваются. Исключения — создание многопроходных стыков при сварке при низких температурах и соединение углов металлоизделий с толстыми стенками.

Кромки подготавливают с помощью плазменной или газовой резки. После, для устранения следов термообработки, выполняется зачистка участков абразивами.

Выбирать оптимальную технологию сварки металлопроката самостоятельно необязательно. При его покупке, можно получить консультацию менеджеров компании «РТК».

РТК — ваш надежный партнер в выборе методов сварки и расходных материалов для углеродистых сталей. Источник: компания «РТК».

РТК — ваш надежный партнер в выборе методов сварки и расходных материалов для углеродистых сталей. Мы понимаем, что правильный выбор метода сварки и расходных материалов играет ключевую роль в предотвращении дефектов соединений. Учитывая тип сплава и содержание углерода в химическом составе, мы поможем вам выбрать оптимальное решение для вашего проекта.

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