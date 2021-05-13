Мобильные операторы объединятся, чтобы увеличить покрытие сотовой связи на Чуйском тракте

Главное качество, а не количество
Согласно данным Роскомнадзора, подчеркнул чиновник, та часть Чуйского тракта, которая проходит через Алтайский край, имеет 99% покрытие мобильной связью. Но Зрюмов напомнил, что к 2024 году в рамках федерального проекта нужно достичь 100%-ного покрытия.
Правда, выяснилось, что не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что каждый из операторов предоставляет доступ к сотовой связи лишь на отдельных участках федеральной трассы, поэтому в сумме покрытие достигает 99%. Но если вы пользуетесь одной SIM-картой, то, проезжая по Чуйскому тракту, мобильная связь будет периодически у вас пропадать.
Евгений Зрюмов,
министр цифрового развития и связи Алтайского края:
Мы обратились к федеральным операторам связи, чтобы они стали частью уникального социального проекта — обмена теми инфраструктурными объектами связи, которые у них имеются. На антенно-мачтовые сооружения одной компании, например МТС, заходит Билайн, а он, в свою очередь, делится с Мегафоном и Tele2. И таким образом получается, что мы «гирляндой» покрываем весь путь следования автомобилистов.
В рамках данного проекта 85 км трасс уже покрыты «новым способом». «Это самые оживленные участки Чуйского тракта, где как раз и наблюдались проблемы со связью», — добавил чиновник.
Туризм в помощь
Зрюмов также подчеркнул, что в населенных пунктах, которые доказали свою туристическую привлекательность, операторы связи наиболее охотно строят объекты связи.
«В районе сел Баюновские ключи, Верх-Катунское, на части трассы лесного массива Бийска — там уже доказанные и обоснованные туристические бизнес-кейсы, которые в скором времени воплотятся в строительство новых объектов связи. И в скором времени мы почувствуем улучшение связи именно на этих участках», — заверил он.