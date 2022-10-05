5 октября
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Потребитель

Можно ли узнать местонахождение человека по номеру телефона, объяснили россиянам

Можно ли узнать местоположение человека по номеру телефона и какие приложения позволяют это сделать, рассказал «Прайму» руководитель службы исследований и кибераналитики Группы Т1 Александр Новиков.

Мужчина говорит по телефону.
Мужчина говорит по телефону.
СС0

Россияне не могут самостоятельно узнать по номеру телефона, где находится человек. Для этого нужен запрос от госорганов, заявил Новиков.

Однако есть специальные приложения, через которые можно отслеживать метонахождение детей или пожилых родственников.

Эксперт добавил, что такая информация может попасть в руки мошенников. Поэтому важно тщательно соблюдать цифровую гигиену и оставлять минимум личных данных на открытых площадках.

Новиков рекомендует не выдавать персональную информацию незнакомцам, звонящим под разными предлогами — всегда лучше прервать разговор и проконсультироваться в проверенных источниках.

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